So lange muss Russell Brand ins Gefängnis!

Russell Brand wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in drei Fällen schuldig gesprochen. Jetzt ist das Strafmass gegen den Komiker gefallen. Er muss zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Darum gehts Russell Brand wurde wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung schuldig gesprochen

Ein britisches Gericht legte das Strafmass fest, Brand muss nun direkt eine Haftstrafe antreten

Von drei weiteren Vorwürfen wurde Brand freigesprochen, Katy Perry plant ein Enthüllungsbuch

Russell Brand (51) muss für zehn Jahre und sechs Monate Jahre hinter Gitter. Das hat ein britisches Gericht am Montag, 9. November, entschieden. Der Schauspieler wurde am 5. November wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in drei Fällen zwischen 2004 und 2009 schuldig gesprochen.

Im Prozess wird geschildert, wie Brand im Jahr 2009 eine 21-jährige Anhängerin in seiner Villa in Hampstead vergewaltigte, nachdem er sie bei einer Stand-up-Comedy-Show kennengelernt hatte.

Die Vergewaltigung schildert der Richter ziemlich detailliert. Russell hatte einvernehmlichen vaginalen Sex mit der Frau, ehe er sie umgedreht und anschliessend gegen ihren Willen anal penetriert hat.

Die Frau, die 2009 von Brand vergewaltigt wurde, sagte, die Folgen seien so schwerwiegend gewesen, dass sie eine Auszeit von der Arbeit nehmen und wieder bei ihren Eltern wohnen musste. Sie sagte, sie trage das Trauma «jeden Tag mit sich herum und es fühlt sich oft an, als würde es nie enden.»

In drei Punkten erfolgte ein Freispruch: Vom Vorwurf einer Vergewaltigung im Jahr 1999 am Rande einer Labour-Konferenz in Bournemouth wurde Brand ebenso entlastet wie vom Vorwurf, 2001 eine MTV-Mitarbeiterin für einen Übergriff in eine Toilette gezerrt zu haben. Auch bezüglich einer Vergewaltigung derselben MTV-Angestellten im Jahr 2004 befanden ihn die Juroren für nicht schuldig.

Eklige Überraschung im Knast

Eine Kaution wurde dem Komiker und Ex-Mann von Superstar Katy Perry (42) verweigert, er musste nach dem Schuldspruch direkt ins Gefängnis, wo er nun für eine Weile bleiben muss. Brand kam vom Gerichtssaal direkt in die Knast-Hölle. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, soll ein anderer Häftling einen Kot-Protest für Brand veranstaltet haben: Er verschmierte seine Zelle mit Kot und Urin. Der eklige Gestank soll sich im ganzen Isolationsbereich, wo Brand aus Sicherheitsgründen untergebracht worden ist, ausgebreitet haben. Mit diesem Fäkalprotest wird ausgedrückt, was man vom neuen Mithäftling hält, in dem Fall – gar nichts.

Katy Perry will auspacken

Nach dem Schuldspruch und der Verurteilung zur Gefängnisstrafe muss Russell Brand nun aber auch noch vor weiteren Enthüllungen durch Ex-Frau Katy Perry zittern. Die hat nämlich angekündigt, ein Enthüllungsbuch über ihren berühmten Ex zu schreiben und soll wohl zusätzlich eine Dokuserie über ihre Ehe mit Brand planen. «Sie hat eine Menge zu sagen», verrät ein Insider gegenüber «Mail on Sunday».

Kennengelernt hatten sich die beiden 2009 beim Dreh der Komödie «Get Him to the Greek», ein Jahr später folgte die Hochzeit nach hinduistischem Ritus in Indien. Ende 2011 soll Brand dann per Textnachricht Schluss gemacht haben, 2012 erfolgte die rechtskräftige Scheidung.