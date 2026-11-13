Er hat einen Menschen brutal getötet und sitzt als verurteilter Mörder im Knast: Tobias K. (33). Dennoch durfte er in der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg AG einen Weltrekord aufstellen und sich im Guinnessbuch der Rekorde verewigen. Jetzt gibt es Wirbel um ein Podcast-Interview.

Darum gehts Der «Seefeldmörder» überraschte bereits mit Weltrekord aus dem Knast

Jetzt sollte ein Podcast mit ihm starten

Doch wenige Tage vor Erscheinen wird er gestoppt

Ralph Donghi Reporter News

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg AG macht ungewöhnliche Schlagzeilen. Der Seefeldmörder Tobias K.* (33) hatte kürzlich mit seinem Guinnessbuch-Weltrekord aus dem Knast heraus für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat er an einem Podcast mitgewirkt. Als Blick bei den Behörden dazu Fragen stellt, geht es plötzlich schnell.

Von Anfang an: Ende Juni 2016 ersticht Tobias K. im Zürcher Seefeld einen ihm unbekannten Mann, den IT-Fachmann M.S.* (†42). Er kriegt dafür eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Als verurteilter Mörder kommt er in die Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Dort integriert er sich laut Blick-Informationen gut.

Zweieinhalb Jahre für Weltrekord

Doch Tobias K. will mehr. Er will trainieren und einen Weltrekord aufstellen. Zweieinhalb Jahre lang arbeitet er an seinem Ziel. Dann schafft er es im Februar 2026: 1073 Burpees in einer Stunde. Heisst: Fast 18-mal in der Minute runter auf den Boden, einen Liegestütz machen und wieder hochspringen.

Tobias K. schafft es, dass der Rekord aus dem Knast auf die offizielle Guinnessbuch-Website kommt. Die verantwortlichen Aargauer Behörden wollten sich damals nicht dazu äussern.

Nach Theater folgt Podcast

Jetzt zeigen Recherchen von Blick: Tobias K. trainiert im Knast nicht nur intensiv – der Seefeldmörder wirkt auch beim Gefängnistheater mit und war zuletzt Gesprächspartner in einem noch unveröffentlichten Podcast.

Die Initiantin der Theaterstücke und des neuen Gefängnis-Podcasts ist Regisseurin Annina Sonderer (43). Sie erklärt, dass ihr Podcast namens «Und dann?» am 17. November 2026 startet und dann jeden Dienstag eine Folge veröffentlicht wird. In der ersten Folge war geplant, einen bekannten Schweizer Kriminalfall zu behandeln – aus Täterperspektive.

Ungewöhnlicher Podcast

Blick liegt die Tonspur des Interviews mit Tobias K. vor. Der Seefeldmörder spricht von seiner schwierigen Kindheit. Er berichtet, dass er schon als Vierjähriger daheim die Koffer gepackt habe und ins Dorf gelaufen sei. Er habe schon da ein ganz Grosser sein wollen. Und dass er es in der Schule schwierig hatte, weil er wegen eines Zeckenbisses nicht mehr gut habe sehen können und von Mitschülern geplagt worden sei.

Weiter erzählt Tobias K., dass er später in Institutionen gelebt habe, auch im Ausland. Dass er mit Drogen und Kriminalität in Kontakt gekommen sei. Er spricht auch von seiner Tochter, die ihn regelmässig im Gefängnis besuche.

Tobias K. spricht im Podcast auch über seinen Mord. Wirkliche Neuigkeiten sind jedoch nicht zu hören. Sein Leben sei ein eher angehäuftes Scheitern. Zum Schluss äussert er auch einen Traum: Er würde gern in einem Tiny House auf dem Land leben, durchaus auch mit Tieren.

Wende: Podcast wird nicht veröffentlicht

Blick hatte am Mittwochabend einen Fragenkatalog ans zuständige Aargauer Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) geschickt. Nur wenige Stunden nach dieser Anfrage folgt für Annina Sonderer der Schock: «Leider musste ich einige der Aufnahmen kurz vor Veröffentlichung stoppen, da sie vonseiten eines Insassen aus persönlichen Gründen zurückgezogen wurden», sagt sie zu Blick. Sie habe «über ein Jahr an dem Podcast gearbeitet».

Was war passiert? Corina Winkler vom DVI bestätigte auf Anfrage, dass Insassen der JVA Lenzburg und auch Gefängnisdirektor Marcel Ruf am Podcast mitgewirkt haben und dass diese Podcasts freigegeben waren.

Das Departement vertrete die klare Haltung, dass Podcasts sowie andere Formen der Berichterstattung über und mit inhaftierten Personen grundsätzlich zulässig und legitim seien, «sofern sie im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung stehen und die berechtigten Interessen aller Beteiligten gewahrt bleiben».

Eigentlich anonym geplant

Winkler betont, dass der Podcast ausdrücklich anonymisiert geplant war – die Identität des Gesprächspartners hätte also nicht erkennbar sein sollen. Ob das bei einem bekannten Kriminalfall wie dem Seefeldmord realistisch war, bleibt offen.

Klar ist: Die Mediensprecherin betont, dass der betreffende Podcast seitens des Departements «weder gestoppt noch dessen Veröffentlichung untersagt» worden sei.

Gefängnisdirektor Marcel Ruf nimmt selbst keine Stellung zum Thema. Er hat Blick aber eine Aussage des Gefangenen Tobias K. übermittelt. Dieser erklärt, dass die Anfrage von Blick zu seinem Rückzug geführt habe, da er nicht mehr unerkannt hätte auftreten können. Tobias K. sagt: «Da der Beitrag trotz gegenteiliger Absprache mit der Produzentin aufgrund der geplanten Berichterstattung des Blicks nicht mehr anonymisiert ausgestrahlt werden kann, verzichtet der Gefangene auf die Veröffentlichung aus Rücksicht auf die Opferangehörigen und sein eigenes familiäres Umfeld.»

Trotz des Wirbels: Podcasterin Annina Sonderer plant, die anderen Folgen der Gesprächsreihe zu publizieren: «Ich habe zum Glück noch 30 weitere spannende Gespräche vorproduziert. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen.»

* Namen bekannt