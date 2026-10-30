Die Kantonspolizei Aargau verhaftete einen 43-jährigen Mann aus Bangladesch. Er wird verdächtigt, in das mutmassliche Tötungsdelikt in Stein AG verwickelt zu sein. Anfang Woche wurde die zerstückelte Leiche eines Mannes aus Burundi im Rhein gefunden.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der Fall schockierte die Schweiz. Anfang Woche wurde die zerstückelte Leiche eines 33-jährigen Mannes aus Burundi im Rhein bei Stein AG gefunden. Das Opfer lebte in der Asylunterkunft in der Gemeinde. Die Leiche war in Stücke zertrennt und in Abfallsäcken im Rhein und in der Nähe des Ufers deponiert worden. Die Ermittler gingen von einem offensichtlichen Tötungsdelikt aus.

Jetzt konnte ein Tatverdächtiger verhaftet werden. Die von den Beamten sichergestellten Beweismittel erhärteten den Tatverdacht gegen einen 43-jährigen Mann aus Bangladesch, der sich mit dem Opfer ein Zimmer in der Asylunterkunft teilte. Das schreibt die Oberstaatsanwaltschaft Aargau am Freitagmorgen in einer Mitteilung. Der Mann wurde am Dienstagabend verhaftet.

Verdächtiger sei psychisch auffällig

Im Verlauf der Ermittlungen zeigte der Tatverdächtige psychische Auffälligkeiten, heisst es in der Mitteilung weiter. Ob und inwiefern diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, wird abgeklärt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchung. Aktuell gebe es laut den Behörden keine Hinweise auf ein politisch oder religiös motiviertes Tötungsdelikt.

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