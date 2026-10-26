In der Aargauer Gemeinde in Stein machte ein Passant am Sonntagmorgen eine schreckliche Entdeckung. Die Leiche eines toten Mannes soll im Fluss getrieben haben.

Ein Blick-Leser meldet, dass in Stein im Kanton Aargau die Leiche eines Mannes gefunden worden sei. Der Tote soll im Rhein getrieben haben. Wie er berichtet, soll es sich bei dem Toten um einen Asylsuchenden aus dem nahen Heim handeln.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigte am Montagmorgen gegenüber Blick einen Polizeieinsatz. In einer Medienmitteilung heisst es später, dass drei Männer am Sonntagmorgen einen Sack im Wasser bemerkten. Sie zogen diesen an Land und fanden darin ein menschliches Bein.

Bei der weiteren Suche mit einem Boot und Polizeitauchern fanden sich im Wasser weitere Säcke mit Teilen einer männlichen Leiche, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Eine aussergewöhnliche Ausgangslage»

Ermittlungen wurden aufgenommen, die Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen. Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht abschliessend geklärt. Alles deute darauf hin, dass der verstorbene Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Noch liegen laut der Kapo jedoch keine detaillierten Erkenntnisse über die Umstände, den Tatort und die Täterschaft vor.

«Eine aussergewöhnliche Ausgangslage, die die Ausnahme bildet. Meistens ist bei Gewaltverbrechen schnell klar, wer Opfer und wer Täter ist», meint Mediensprecher Bernhard Graser. «Hier haben wir eine sehr schwierige Situation, die die Ermittler umso mehr fordert.»

Graser bestätigt gegenüber Blick den Bezug zum nahestehenden Asylheim. Dass das Opfer ein Bewohner des Asylheims ist, könne aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt werden.