Am Dienstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass es in Brugg AG zu einer Schussabgabe gekommen sei. Eine Patrouille konnte vor Ort einen leblosen Mann feststellen. Im Laufe der Fahndungsmassnahmen konnte ein 38-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Brugg AG wurde am Dienstagabend ein Mann erschossen

Der 36-jährige Schweizer starb an der Stapferstrasse

Ein 38-jähriger Tunesier steht unter dringendem Tatverdacht

Mattia Jutzeler Redaktor News

Mutmassliches Tötungsdelikt in Brugg AG. Am Dienstagabend wurde kurz nach 22 Uhr der Kantonspolizei Aargau gemeldet, dass es an der Stapferstrasse zu einer Schussabgabe gekommen sei. Die Beamten fanden vor Ort einen Mann mit Schussverletzung.

Für den aufgefundenen 36-jährigen Schweizer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort, heisst es in einer Mitteilung.

Tunesier (38) festgenommen

Umgehend wurden umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen in die Wege geleitet. Im Laufe der Fahndung gelang es der Polizei, am Mittwochmorgen einen 38-jährigen Tunesier festzunehmen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, mit dem vorliegenden Delikt im Zusammenhang zu stehen.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft gehen gemäss ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Strafuntersuchung eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht einen Haftantrag stellen.