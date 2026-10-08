Darum gehts
- In Brugg AG wurde am Dienstagabend ein Mann erschossen
- Der 36-jährige Schweizer starb an der Stapferstrasse
- Ein 38-jähriger Tunesier steht unter dringendem Tatverdacht
Mutmassliches Tötungsdelikt in Brugg AG. Am Dienstagabend wurde kurz nach 22 Uhr der Kantonspolizei Aargau gemeldet, dass es an der Stapferstrasse zu einer Schussabgabe gekommen sei. Die Beamten fanden vor Ort einen Mann mit Schussverletzung.
Für den aufgefundenen 36-jährigen Schweizer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort, heisst es in einer Mitteilung.
Tunesier (38) festgenommen
Umgehend wurden umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen in die Wege geleitet. Im Laufe der Fahndung gelang es der Polizei, am Mittwochmorgen einen 38-jährigen Tunesier festzunehmen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, mit dem vorliegenden Delikt im Zusammenhang zu stehen.
Die Polizei und Staatsanwaltschaft gehen gemäss ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Strafuntersuchung eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht einen Haftantrag stellen.