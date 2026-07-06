Ein junger Amerikaner (†19) kam am Freitag bei einer Bergwanderung im Kanton Bern ums Leben. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es wird ein tragisches Unglück vermutet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Amerikaner (†19) stirbt bei Wanderunfall nahe Oberried am Brienzersee im Kanton Bern

Tödlicher Absturz im steilen Gelände ausserhalb des Wanderwegs

Polizei fand ihn am Samstag

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, gegen 21.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach in der Region Riedergrat auf dem Gebiet der Gemeinde Oberried am Brienzersee ein Wanderer vermisst werde. Was war passiert?

Eine Gruppe von mehreren Personen war auf einer Bergwanderung vom Harder Kulm via Augstmatthorn in Richtung Tannhorn unterwegs. Im Bereich Blasenhubel teilte sich die Gruppe auf. Eine Person begab sich alleine in Richtung Ällgäuw-Licka, um anschliessend nach Oberried abzusteigen.

Amerikaner (†19) stirbt nach Wanderunfall

Der Solo-Wanderer muss beim Abstieg in der Region Spycheren ausserhalb des Bergwanderwegs im steilen Gelände verunglückt sein. So schildert es die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Bereits am Freitagabend wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Am Samstagmorgen konnten die Einsatzkräfte im unwegsamen Gelände des Wychelwaldes eine leblose Person lokalisieren. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen amerikanischen Staatsangehörigen (†19).

Im Einsatz standen Angehörige der Kantonspolizei Bern, mehrere Teams der Rega sowie Spezialistinnen und Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz mit Geländesuchhunden. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund.