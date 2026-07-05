Eine Frau, die am Freitagabend in Kirchberg BE mit einem Töffli verunfallt ist, ist am Sonntagmorgen im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Am Freitagabend kam es in Kirchberg im Kanton Bern zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Töffli-Fahrerin mit einem Auto kollidierte und schwer verletzt von einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde. Trotz umgehender medizinischer Betreuung erlag die Frau am Sonntagmorgen im Spital ihren Verletzungen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Schweizerin (56) aus dem Kanton Bern. Das teilt die Berner Kantonspolizei mit.

Das Auto war von Kirchberg herkommend in Richtung Utzenstorf BE unterwegs. Auf der Höhe Wydenhof beabsichtigte der Lenker nach links in Richtung Aefligen abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam aus Aefligen herkommend eine Motorfahrradlenkerin, welche aus noch zu klärenden Gründen geradeaus über die Kreuzung fuhr und in der Folge seitlich mit dem auf dem Einspurstreifen stehenden Auto kollidierte.

Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland zum Unfall dauern an.