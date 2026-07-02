In Langenthal im Kanton Bern läuft aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen.

Janine Enderli Redaktorin News

In Langenthal BE ist am Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen. Aufnahmen eines Leserreporters zeigen, wie ein grosses Feuer auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses lodern. Darüber ist eine riesige Rauchsäule zu sehen.

Einsatzkräfte sind derzeit an der Arbeit und versuchen, den Brand zu löschen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Laut dem Leserreporter wurden die Bewohner des Hauses evakuiert.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern den Brand. Die Feuerwehr sei vor Ort. Gemäss aktuellen Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt.