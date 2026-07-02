In Ruppoldsried BE sind am Mittwochabend ein Bauernhaus und ein angrenzender Schopf in Vollbrand geraten. Das Gebäude brannte komplett nieder. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Mehrere Tiere sind verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bauernhaus in Ruppoldsried brennt ab, zwei Verletzte gemeldet

Fünf Kühe und mehrere Schweine starben im Feuer

Über 50 Einsatzkräfte und ein Care Team waren vor Ort

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochnachmittag wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand eines Bauernhauses im Chinzi in Ruppoldsried (Gemeinde Rapperswil) gemeldet. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort ein Bauernhaus und einen angrenzenden Schopf in Vollbrand vor. Die Angehörigen der Feuerwehren Region Moossee, Rapperswil, Schüpfen, Wengi-Grossaffoltern und Büren sowie der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und schliesslich vollständig löschen. Das Gebäude brannte komplett nieder. Eine Brandwache wurde gestellt.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Personen leicht verletzt. Fünf Kühe sowie mehrere Schweine kamen beim Brand ums Leben.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern und den verschiedenen Feuerwehren standen ein Ambulanzteam und das Care Team Kanton Bern im Einsatz.