Spektakulärer Unfall in Zimmerwald BE: Eine Autofahrerin überschlug sich am Montagmorgen mit ihrem Auto und landete in einem Garten auf dem Dach.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrerin überschlägt sich in Zimmerwald BE, landet im Garten eines Hauses

Fahrzeug prallte gegen Grenzstein, kam auf Dach liegend zum Stillstand

Untere Längenbergstrasse für drei Stunden gesperrt, Umleitung eingerichtet

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, gegen 9.50 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Unteren Längenbergstrasse in Zimmerwald ein. Zimmerwald befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Belp.

Eine Autofahrerin war von Niedermuhlern herkommend in Richtung Bern unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam. Ihr Gefährt prallte in einen Grenzstein am rechten Strassenrand, machte anschliessend eine halbe Drehung, überschlug sich und kam schliesslich im Garten der Liegenschaft mit der Hausnummer 27 auf dem Dach liegend zum Stillstand. Das schildert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Strasse für drei Stunden gesperrt

Anwesende Drittpersonen leisteten der verletzten Autofahrerin bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe, bevor die Frau mit einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde. Die Untere Längenbergstrasse war für die Dauer der Unfallarbeiten für rund drei Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Nebst der Kantonspolizei Bern standen ein Ambulanzteam, ein Notarztteam, die Feuerwehr Region Belp und verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern im Einsatz. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind im Gang.