Auktion für Nummernschild «SO 1» läuft wieder

Die Auktion für das Nummernschild «SO 1» ist wieder in vollem Gange. Schon am ersten Abend wurden 100'000 Franken geboten. Die Spassbieter, wegen denen die letzte auktion abgebrochen werden musste, wurden mittlerweile angezeigt.

Nummernschild «SO 1» wird erneut versteigert, Auktion endet am 4. März

Erste Auktion wurde wegen Spassbietern und Millionengeboten abgebrochen

Erste Auktion wurde wegen Spassbietern und Millionengeboten abgebrochen

Gebot von 300'000 Franken bereits im Dezember, aktuelles Gebot 100'000 CHF

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der Nutzer «BoelchenCarsAG» hat bereits tief ins Portemonnaie gegriffen. Schon am ersten Abend der Nummernschild-Auktion von «SO 1» bietet er 100'000 Franken für das spezielle Stück Blech. Am Mittwochabend um 18 Uhr wurde die Versteigerung wieder aufgenommen.

Schon im Dezember kam das Nummernschild «SO 1» unter den Hammer. Innert kurzer Zeit wurden enorme Summen für das Stück Blech geboten. Schon wenige Stunden nach Start der Auktion lag das Angebot bei über 300'000 Franken.

Die Auktion musste damals allerdings abgebrochen werden, da einige Spassbieter an der Aktion teilnahmen. Nach zwei Geboten von über einer Million Franken musste die Solothurner Motorfahrzeugkontrolle MFK die Auktion abbrechen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen angepasst

Gegen diese Spassbieter wurde mittlerweile Anzeige erstattet, wie das «Oltner Tagblatt» berichtet. Die ehrlichen Bieter der letzten Auktion wurden von der MFK persönlich kontaktiert und über die Wiederaufnahme der Auktion informiert.

Um diesmal ein ähnliches Fiasko zu verhindern, haben die Verantwortlichen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versteigerung geändert, heisst es im «Oltner Tagblatt» weiter.

Auch wurden Mitte Februar alle Konten auf der Internetseite für die Nummernschild-Auktionen gelöscht. Wer also wieder für «SO 1» bieten will, muss sich erneut registrieren und neu auch ein Identifikationsdokument hinterlegen. Mit Führerausweis, Pass oder ID kann die MFK die Identität der Benutzer überprüfen.

Einwöchige Aktion

Die neue Auktion für «SO 1» läuft bis am 4. März um 17 Uhr. Der Erlös fliesst in die Strassenbaurechnung des Kantons, womit neue Strassenprojekte realisiert werden können.