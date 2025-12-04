Solothurn verscherbelt sein Kronjuwel: das Schild «SO 1». Die kantonale Verkehrsdirektorin Sandra Kolly hofft auf viel Geld fürs Strassenamt. Tatsächlich verläuft der Auktionsstart furios.

Darum gehts Solothurner Kontrollschild SO 1 wird versteigert, Startpreis bei 10'000 Franken

Auktion läuft bis 17. Dezember, könnte Schweizer Rekord knacken

SO 1 wurde 1994 für 20'000 Franken verkauft, jetzt deutlich teurer

Der Kanton Solothurn versteigert das Autokennzeichen SO 1: Bereits nach wenigen Stunden ist der Preis schon auf 303'000 Franken geklettert!

Die Online-Auktion begann am Mittwochabend um 22 Uhr und dauert noch bis am 17. Dezember. Das Gebot ist schon jetzt höher als der bisherige schweizweite Rekord. Zu den teuersten Kontrollschildern gehören bisher «ZH 24» mit 299'000 Franken, «ZG 10» mit 233'000 Franken und «ZH 100», das für 226'000 Franken wegging.

1994 für 20'000 Franken verkauft

Das Schild ist einzigartig. Nicht nur, weil es die «1» trägt. Die Kantone verdienen heute Millionen mit dem Versteigern von Nummernschildern. 1994 war Solothurn mit dem Versteigern von «SO 1» schweizweit ein Vorreiter.

20'000 Franken brachte das Schild damals in die Staatskasse, andere Kantone begannen ebenfalls mit dem Versteigern von Schildern. Das wurde zum Millionengeschäft. 2019 nahmen die Kantone, so zeigte damals eine Umfrage von CH Media, über 14 Millionen Franken mit dem Verkauf von Nummernschildern ein.

Seit dem Jahr 2018 - und dem Tod des vorherigen Besitzers - liegt dieses Schild wieder im Depot der Motorfahrzeugkontrolle. Der Regierungsrat entschied sich nun dafür, SO 1 erneut zu versteigern. Aus der Bevölkerung sei immer wieder der Wunsch danach geäussert worden, hielt der Regierungsrat fest.

Nur gegen Sofortzahlung

Die Auktion findet ausschliesslich online statt, wie der Regierungsrat weiter festhält. Wie bei den übrigen Versteigerungen von Kontrollschildern – derzeit wäre beispielsweise auch SO 16'300 zu haben und dies bereits ab 200 Franken – ist der Zuschlag definitiv.

Das Kontrollschild wird aber nur gegen Sofortbezahlung übergeben. «Wer sich SO 1 als exklusives Weihnachtsgeschenk sichern möchte, sollte das nötige Kapital bereithalten», machte der Regierungsrat klar.

Auch «AG 10'000» ist zu haben

Auch im Aargau läuft derzeit eine spezielle Nummernschild-Auktion: Seit dem 27. November – und noch bis zum 10. Dezember – ist «AG 10000» ausgeschrieben.

Normalerweise erregen eher ein-, zwei- oder dreistellige Nummern Aufmerksamkeit. Doch «AG 10'000» hat eine Besonderheit, wie die «Aargauer Zeitung» bereits im Sommer herausgefunden hat. Laut Bericht gehörte das Kontrollschild noch nie zu einem Fahrzeug. «Meines Wissens war es noch gar nie in Verkehr gesetzt worden», sagte Oliver Vogel, Leiter des Strassenverkehrsamts des Kantons Aargau, damals der AZ. «Es ist so gesehen eine echte Rarität.» Die Nummer befindet derzeit sich beim Strassenverkehrsamt.