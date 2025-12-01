Kantone machen Millionen mit Nummernschildern

Solothurn verscherbelt sein Kronjuwel: Das Schild «SO 1» wird versteigert. Der Kanton hofft auf viel Geld. Tatsächlich ist das Blech schweizweit begehrt, die Strassenämter kassieren Millionen mit speziellen Schildern.

Jetzt kommt «SO1» unter den Hammer – ab 10'000 Franken

Darum gehts Kanton Solothurn versteigert Nummernschild SO 1, Startgebot bei 10'000 Franken

Versteigerung von Nummernschildern ist lukratives Geschäft für Schweizer Kantone

2019 nahmen Kantone über 14 Millionen Franken mit Nummernschild-Verkäufen ein

Jetzt also doch! Der Kanton Solothurn will das Nummernschild SO 1 auf den Markt bringen. Noch im Dezember soll das Schild versteigert werden. Der finanziell darbende Kanton erhofft sich saftige Einnahmen. Bei 10'000 Franken liegt das Startgebot, die Auktion beginnt am 3. Dezember.

Das Schild ist einzigartig. Nicht nur, weil es die «1» trägt. Die Kantone verdienen heute Millionen mit dem Versteigern von Nummernschildern. 1994 war Solothurn mit dem Versteigern von «SO 1» schweizweit ein Vorreiter.

20'000 Franken brachte das Schild damals in die Staatskasse, andere Kantone begannen ebenfalls mit dem Versteigern von Schildern. Das wurde zum Millionengeschäft. 2019 nahmen die Kantone, so zeigte damals eine Umfrage von CH Media, über 14 Millionen Franken mit dem Verkauf von Nummernschildern ein.

Bis zu 160'000 Franken für die «1»

Ersteigert hatte das Schild «SO 1» damals ein Berufsschullehrer, bis zu seinem Tod blieb es in seinem Besitz. Dann wanderte es 2019 wieder ins Depot der Solothurner Motorfahrzeugkontrolle. Es gab sogar Vorstösse im Solothurner Kantonsrat, dass das Schild endlich wieder versteigert werden soll.

Der bisherige Rekord für ein Solothurner Kontrollschild lag bei 35'000 Franken. Der Kanton rechnet damit, dass der Rekord gebrochen wird. Tatsächlich holen spezielle Nummern immer wieder exorbitant hohe Preise. «VS 1» war für 160’000 Franken weggegangen und «SG 1» für 135'000 Franken.

«VD 1» brachte dem Kanton dagegen 131'000 Franken, Schaffhausen nahm 36’000 Franken für die 1 ein und Appenzell Ausserrhoden 69'000 Franken. Nicht zu haben ist dagegen «GR 1». Das Schild hängt an einer Dienstlimousine des Regierungsrates.

Zu den teuersten Kontrollschildern gehören bisher «ZH 24» mit 299'000 Franken, «ZG 10» mit 233'000 Franken und «ZH 100», das für 226'000 Franken wegging.

Auch «AG 10'000» ist zu haben

Auch im Aargau läuft derzeit eine spezielle Nummernschild-Auktion: Seit dem 27. November – und noch bis zum 10. Dezember – ist «AG 10000» ausgeschrieben. Aktuell liegt das Höchstgebot bei 18'020 Franken. «AG 898» übertrifft das noch. Das Höchstgebot liegt derzeit schon bei 30'400 Franken.

Den Rekord im Aargau hält «AG 55» mit 132'400 Franken. Der Kanton nimmt jährlich über 1,5 Millionen Franken mit Versteigerungen ein, wie er kürzlich gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagte.