Seit Anfang Jahr wurden schon 234 Wunsch-Kontrollschilder vergeben. Autofahrer bezahlten insgesamt 83'000 Franken, viele Schilder wurden online bestellt.

Darum gehts Seit Januar 2026 sind Wunsch-Kontrollschilder in Zürich zu Fixpreisen erhältlich

Besonders kurze oder spezielle Schilder werden weiterhin nur versteigert

234 Wunschschilder verkauft, Autofahrer zahlten insgesamt rund 83'000 Franken

Das Zürcher Strassenverkehrsamt hat bereits über 200 Wunsch-Kontrollschilder für Autos vergeben. Die neue Regelung wurde Anfang Jahr eingeführt. In der ersten Woche des neuen Jahres wurden 234 Wunsch-Kontrollschilder vergeben, wie das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Rund 200 davon wurden online ausgewählt, der Rest wurde direkt am Schalter bezogen. Insgesamt bezahlten die Autofahrer rund 83'000 Franken für «ihr» Kontrollschild.

Diese Kontrollschilder werden weiterhin versteigert

Seit Anfang Jahr können Zürcherinnen und Zürcher für ihre Autos Wunsch-Kontrollschilder, etwa mit einem Geburtsdatum, zu einem Fixpreis beziehen. Voraussetzung ist, dass diese nicht bereits vergeben sind oder wegen bestimmter Kriterien versteigert werden.

Weiterhin nur in Auktionen angeboten werden Kontrollschilder mit weniger als sechs Stellen, sowie einige aussergewöhnliche sechsstellige Kontrollschilder.

«ZH 007» wird es auch in Zukunft nicht geben

Während für versteigerte Kontrollschilder auch schon sechsstellige Summen bezahlt wurden, sind die Fixpreise für Wunsch-Kontrollschilder überschaubar: Am Montag wurden für die verfügbaren Schilder 250 bis 300 Franken verlangt.

Weiterhin nicht möglich sind Schilder mit Nullen am Anfang. «ZH 007» beispielsweise wird es somit auch künftig nicht geben. Stattdessen wird es bald aber auch siebenstellige Kontrollschilder geben, wenn die sechsstelligen nicht mehr ausreichen.