«ZH 11» kommt unter den Hammer! Bisher war «ZH 24» die tiefste Nummer der Auktionsgeschichte.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bislang war «ZH 24» das Kontrollschild mit der tiefsten Nummer im Kanton Zürich. Jetzt wird dieser Wert um mehr als die Hälfte halbiert! Pünktlich zur Weihnachtszeit versteigert das Strassenverkehrsamt Zürich die Nummer 11. Die Auktion beginnt am Donnerstag, 11. Dezember, um 7 Uhr und endet in einer Woche.

In den letzten zwei Jahren hat das Strassenverkehrsamt Zürich über 5 Millionen Franken mit der Versteigerung von Nummernschildern eingenommen. Das schreibt die Sicherheitsdirektion in einer Mitteilung. «ZH 24» wurde beispielsweise für fast 300'000 Franken verkauft. Alle Einnahmen würden in die allgemeine Staatskasse des Kantons fliessen.

Schlägt «ZH 11» «SO 1»?

Eine ähnliche Aktion machte letzte Woche im Kanton Solothurn Schlagzeilen. Das Nummernschild «SO 1» erzielte bei seiner Versteigerung Gebote in schwindelerregender Höhe. Über eine halbe Million Franken wurden geboten. Schweizweiter Rekord, noch bevor die Auktion überhaupt abgeschlossen war.

Am Freitag gab die Staatskanzlei Solothurn dann aber bekannt, dass die Auktion neu aufgesetzt wird. Grund dafür sollen missbräuchliche Gebote gewesen sein. Die Versteigerung werde zu einem späteren, noch nicht definierten Zeitpunkt neu aufgesetzt.