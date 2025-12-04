Die irrsten Kontrollschild-Auktionen der Schweiz

Kontrollschild-Fieber in Solothurn: Die Auktion für SO 1 läuft noch. Aber schon jetzt ist der Preis bei über 300'000 Franken. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kontrollschild plötzlich enorme Summen wert ist.

Darum gehts Solothurn versteigert Autokennzeichen SO 1. Preis bereits auf 303'000 Franken geklettert

Kontrollschild-Wahnsinn in der Schweiz: Rekordpreise und nicht eingelöste Gebote

ZH 4 ist das teuerste Nummernschild der Schweiz für 299'000 Franken

Würdest du über 300'000 Franken für ein Kontrollschild auf den Tisch legen? Eben. Ich auch nicht. Doch gewisse Menschen scheinen für ein paar Ziffern aus Blech dermassen Feuer und Flamme zu sein, dass im Kanton Solothurn gerade wieder ein kleiner Nummernschild-Goldrausch ausgebrochen ist.

Der Kanton Solothurn versteigert das Autokennzeichen SO 1: Bereits nach wenigen Stunden ist der Preis schon auf 303'000 Franken geklettert! Die Online-Auktion begann am Mittwochabend um 22 Uhr und dauert noch bis am 17. Dezember.

Und nein, das ist längst nicht der erste Fall von Kontrollschild-Wahnsinn.

UeliMueli44 bot 826'000 Franken für BS 49 und BL 850

Zurück in die Weihnachtszeit 2022: Während die meisten ihr Geld in Geschenke für ihre Liebsten ausgaben, tobte im Internet ein erbittertes Bietergefecht um zwei besonders heiss begehrte Schilder. Die Duellanten: UeliMueli44 und Ernesto62. Am Ende triumphierte UeliMueli44 – und zwar mit einem Gebot, das jedem Sparkonto Schnappatmung bescheren würde: 826'000 Franken für BS 49 und BL 850.

Man könnte meinen: Okay, teuer, aber immerhin Happy End. Könnte man. Denn so feurig UeliMueli44 im Bieterfieber war, so eisig kühl blieb er beim Bezahlen. Trotz mehrfacher Fristverlängerung: kein Rappen fürs Baselbiet.

Zuerst hiess es noch, der Höchstbieter müsse selbstverständlich zur Kasse gebeten werden. Doch am Ende kam UeliMueli44 überraschend glimpflich davon. Denn rechtlich handle es sich gar nicht um einen klassischen Kauf, sondern bloss um ein befristetes Nutzungsrecht. Bedeutete: Die Schilder blieben beim Kanton. Die entstandenen Verwaltungskosten musste er trotzdem übernehmen – und für künftige Auktionen wurde er gesperrt.

Andy2 bisher Rekordhalter

ZH 24 ist noch das teuerste Nummernschild der Schweiz. Bei einer Online-Auktion hatte sich im Sommer 2024 eine Person für 299'000 Franken das Kontrollschild gesichert: Es handelte sich um die tiefste Nummer, die das Zürcher Strassenverkehrsamt bislang versteigert hatte. Das Strassenverkehrsamt hatte das Kontrollschild in Zusammenhang mit der laufenden Fussball-Europameisterschaft und mit dem Auftreten der Schweizer-Nati angepriesen.

Prinzessin ergatterte sich SG 4

Im Kanton St. Gallen spielte sich im gleichen Jahr ein fast identisches Drama ab: Ein Nutzer namens LIAG20 ersteigerte im Mai das Schild SG 4 für 179'700 Franken – und liess sämtliche Zahlungsfristen ebenso elegant verstreichen wie UeliMueli. Am Ende ging das Schild an die Zweitplatzierte mit dem vielversprechenden Usernamen Prinzessin.

Kult-Kennzeichen BE 420

Im Vergleich zu den bisherigen Kontrollschildern war BE 420 ein Schnäppchen. Fidan Imeri (37) bezahlte einst 11'000 Franken dafür. Er wollte es unbedingt haben. Nicht, weil es auch ein Code für den Konsum von Cannabis ist. Das Kontrollschild erinnert ihn an seinen verstorbenen Vater. Er hatte früher ebenfalls BE 420 an seinem Auto.

Doch jetzt trennt sich der 37-Jährige von dem Kontrollschild und startete seine eigene Auktion. Das geht im Kanton Bern. Allerdings gibt es da grosse Unterschiede von Kanton zu Kanton. Manchmal ist es nur innerhalb der engen Verwandtschaft möglich, ein Kontrollschild abzugeben. Imeri hat Glück. Er kann es jedem anderen Lenker oder Lenkerin verkaufen. Es kriegt aber nicht automatisch der Höchstbietende. «Es soll jemand bekommen, der Freude daran hat und vielleicht auch eine besondere Geschichte damit verbindet», sagte Imeri zu Blick. Die Auktion läuft noch bis zum 14. Dezember.



