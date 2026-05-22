Bei einer Zollkontrolle in Solothurn kontrollierten die Beamten einen Lieferwagen. Der 30-Jährige war mit fast zwei Tonnen nicht verzollten Tiefkühlpommes unterwegs.

Angela Rosser Journalistin News

Eiskalt fuhr am 18. Mai ein 30-jähriger Iraker mit einem Lieferwagen mit Schweizer Nummernschild von Frankreich in die Schweiz. Eine mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kontrollierte den Lieferwagen und entdeckte unverzollte Ware.

Im ungekühlten Laderaum stellten die Einsatzkräfte ganze 1860 Kilogramm gefrorene Pommes frites sicher, wie das BAZG in einer Mitteilung schreibt. Die Abgaben für die beliebten Snacks wurden nicht entrichtet. Zum Schmuggel hinzu kommt, dass der Lieferwagen auch noch um 670 Kilogramm überladen war.

Das BAZG hat ein Zollstrafverfahren eingeleitet, den Lieferwagen beschlagnahmt, die Pommes frites einbezogen und den Lenker verzeigt.