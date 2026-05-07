Zoll findet 14 Kilo Kokain in Stossstange

14 Kilo Kokain! Eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit entdeckte am Samstag auf der Raststätte Pratteln BL ein Auto mit Drogenversteck. Das Kokain befand sich in der Stossstange des Fahrzeugs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zoll findet 14 kg Kokain in einem Auto bei Pratteln BL

Drogen versteckt hinter Stossstange, Fahrer in Untersuchungshaft

Tonnenweise geschmuggeltes Fast Food im Raum Basel beschlagnahmt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit Bazg haben am Samstag auf der Autobahnraststätte Pratteln BL einen Personenwagen mit deutschem Kennzeichen kontrolliert. Am Steuer sass ein 39-jähriger kroatischer Staatsangehöriger. Im Anschluss an die Befragung entschieden die Einsatzkräfte, das Fahrzeug einer vertieften Kontrolle zu unterziehen.

Zu diesem Zweck wurde das Auto nach Arlesheim BL überführt, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes. Dort entdeckten hinzugezogene Fahrzeugspezialisten im Bereich der hinteren Stossstange insgesamt 14 Pakete mit je einem Kilogramm Kokain. Das BAZG stellte das Betäubungsmittel zuhanden der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft sicher und übergab den Fahrer der Polizei. Diese hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat zudem gegen den Fahrer ein Verfahren eröffnet. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Skurrile Zollfunde im Raum Basel

Der Zoll stellt im Raum Basel nicht nur illegale Drogen sicher. Im März konnten die Beamten mehrere Fälle von Fast-Food-Schmuggel aufdecken. Mehrere Tonnen Pommes und Chicken Nuggets wurden beschlagnahmt.

Anfang März kontrollierte eine mobile Patrouille des Bazg auf der Autobahnraststätte Pratteln einen Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschild. Der Lenker war zuvor aus Deutschland in die Schweiz eingereist.

Im ungekühlten Laderaum des Fahrzeuges stiessen die Einsatzkräfte dann auf die geschmuggelten Lebensmittel. Nur wenige Tage später konnten die Zöllner eine zweite illegale Fast-Food-Ladung sicherstellen. Beide Fahrer wurden verzeigt.