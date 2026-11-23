Am vergangenen Freitag kam es während der Jugendproteste zu gewaltsamen Ausschreitungen. Ein 16-jähriger, der verdächtigt wird, die Polizei mit einer Steinschleuder angegriffen zu haben, wurde identifiziert.

Angela Rosser Journalistin News

In mehreren Schweizer Städten wurde am letzten Freitag demonstriert. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen und Angriffen gegen die Einsatzkräfte. Auf der Wettsteinbrücke in Basel wurde die Polizei mit einer Steinschleuder angegriffen, schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung.

«Im Rahmen der Nachuntersuchungen wurde durch die beteiligten Mitarbeitenden festgestellt, dass mindestens zwei Personen an den Angriffen mit der Steinschleuder beteiligt gewesen sein sollen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Polizei kontrolliert 16-Jährigen

Einer der Verdächtigen konnte in der Nacht auf Sonntag bei einer Polizeipatrouille identifiziert am Bahnhof Basel identifiziert und kontrolliert werden. Es handelt sich dabei um einen 16-jährigen Jugendlichen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

In der Mitteilung schreibt die Polizei, dass der Jugendliche «zuhanden der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung» rapportiert werde.

«Kriminelle Angriffe»

Die Fahndung nach der zweiten gesuchten Person dauert unterdessen an. «Angriffe auf Einsatzkräfte, welche potenziell schwere oder sogar tödliche Verletzungen nach sich ziehen können, sind kriminell und werden seitens Kantonspolizei nicht toleriert», stellt die Polizei klar.

Neben der Konfrontation auf der Wettsteinbrücke kam es auch in der Nähe des Basler Restaurants Hirscheneck zu einem Zwischenfall. Krawallmacher zündeten dort eine Barrikade an.