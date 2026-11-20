Bei einem Jugendprotest in Wien ist es am Freitag zu Zusammenstössen mit der Polizei und mehreren Festnahmen gekommen. Auch in Zürich ist am Abend eine bewilligte Demonstration geplant.

Darum gehts Am internationalen Jugendprotesttag fordern junge Menschen mehr Geld für Bildung statt Aufrüstung

In Zürich ist um 17 Uhr eine Demonstration bewilligt, vor drei Wochen eskalierte ein Jugendstreik

In Wien löste die Polizei eine Kundgebung auf, es kam zu Festnahmen und zum Einsatz von Pfefferspray

Mattia Jutzeler Redaktor News

Im Rahmen des internationalen Jugendprotesttages finden am Freitag in ganz Europa Protestaktionen statt. Gefordert wird eine Verbesserung der Lebensbedingungen für junge Menschen, unter anderem mehr Geld für Bildung und weniger Geld für die Aufrüstung. In der Schweiz findet etwa um 17 Uhr in Zürich eine bewilligte Demonstration statt.

Obwohl die Organisatoren friedlich protestieren wollen, gibt es Befürchtungen, dass die Situation erneut eskalieren könnten. Erst vor drei Wochen, in der Halloweennacht, ist nämlich genau das bei einem ähnlichen Streik in Zürich passiert.

Aktuelle Nachrichten aus Wien helfen dabei nicht, diese Befürchtungen zu zerstreuen. In der österreichischen Hauptstadt hatten sich bereits am Freitagmorgen Hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten versammelt. Protestiert wurde unter dem Motto: «Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege.» Nach nicht einmal einer Stunde verkündete die Polizei die Auflösung der Versammlung. Danach eskalierte die Lage.

Protestierende stürmen durch Weihnachtsmarkt

Laut den «Salzburger Nachrichten» ging ein Teil der Demonstranten auf die Beamten los. Diese nahmen mehrere Personen in Gewahrsam und setzten etwa Pfefferspray ein.

Ein Block der Protestierenden spaltete sich daraufhin von der Menge ab. Laut der Zeitung «Heute» waren es etwa 100 Personen. Viele hatten schwarze Kapuzen über den Kopf gezogen und zündeten Pyrotechnik, heisst es weiter. Die Gruppe soll zunächst durch einen Weihnachtsmarkt und dann Richtung Parlament gestürmt sein.

Die Polizei riegelte das Gebiet rund um das Parlament komplett ab. Es kam zu weiteren Festnahmen.

Ob sich in Zürich am Freitagabend ähnliche Szenen abspielen werden, wird sich zeigen.