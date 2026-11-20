Am Freitag sind in Winterthur und Zürich Proteste geplant. Im Vorfeld kursierten im Internet Videos mit Gewaltaufrufen. Die Polizei gibt sich dennoch gelassen – und hält sich zu ihrem Einsatz in Zürich bedeckt.

Darum gehts In Winterthur ist um 12 Uhr eine bewilligte Demo geplant, danach geht es gemeinsam nach Zürich

Trotz Gewaltaufrufen in Onlinevideos rechnet die Winterthurer Polizei nicht mit Ausschreitungen

In Zürich ist um 17 Uhr eine Demo bewilligt, weitere Veranstaltungen werden nicht toleriert

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitag sind in Winterthur und Zürich Proteste geplant. In Winterthur soll um 12 Uhr eine bewilligte Demonstration stattfinden. Anschliessend wollen die Teilnehmenden gemeinsam nach Zürich weiterziehen. Auf der Website jugendstreik.ch wird das Programm für Freitag angekündigt: «Streikprogramm am 20.11.2026 ab 12 Uhr, danach gemeinsam an die Demonstration nach Zürich.»

Im Vorfeld der heutigen Jugendproteste kursieren in den sozialen Medien gewaltverherrlichende Aufrufe. Wie SRF berichtet, verbreitete auch die Jugendstreik-Sektion Winterthur ein entsprechendes Video.

«Wir rechnen mit keinen Ausschreitungen»

Darin sind Bilder der Halloween-Krawalle in Zürich zu sehen, verbunden mit dem Aufruf, am heutigen Jugendstreik erneut auf die Strasse zu gehen. «Wir entfachen Feuer – Flammen der Revolution», heisst es unter anderem im Video. Dieses wurde inzwischen gelöscht.

«Wir rechnen mit keinen Ausschreitungen», heisst es von der Stadtpolizei Winterthur gegenüber Blick. Man wisse von der bewilligten Veranstaltung um 12 Uhr und davon, dass die Teilnehmenden anschliessend nach Zürich weiterziehen würden.

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Stapo Zürich gibt sich vorbereitet

Auch die Stadtpolizei Zürich bestätigte gegenüber Blick, dass für 17 Uhr eine bewilligte Demonstration geplant sei. «Mögliche weitere Veranstaltungen werden wir nicht tolerieren», erklärte die Polizei. Wie stark die Stadtpolizei Zürich am Freitag im Einsatz stehen wird, wollte sie aus taktischen Gründen nicht bekannt geben.

Auf die Frage, ob der Polizei bekannt sei, dass die Teilnehmenden aus Winterthur nach Zürich weiterziehen wollen, antwortete die Stadtpolizei: «Dass in Winterthur eine Veranstaltung stattfindet, ist uns nicht bekannt. Auch nicht, dass diese nach Zürich weiterziehen wird.» Dass in Zürich möglicherweise 200 bis 300 zusätzliche Teilnehmende eintreffen könnten, sei für die Polizei jedoch kein Unterschied.