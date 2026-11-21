Bei den Jugendprotesten in Zürich zogen nicht nur viele Demonstrierende vermummt durch die Strassen – auch Einsatzkräfte der Stapo Zürich zogen in zivil und maskiert auf. Das sorgt für Kritik.

Darum gehts Jugendliche protestierten am Freitagabend in Zürich, Polizei war präsent

Zivile Polizisten mit Schlagstöcken sorgten für Kritik

Über 1000 Teilnehmer, Ziel der Polizei: qualifizierte Festnahmen gewaltbereiter Personen

Im Grossen und Ganzen lief der Jugendprotest am Freitagabend in Zürich friedlich ab. Während es kurzzeitig zwar zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstrierenden und der Kapo und Stapo kam, die mit einem Grossaufgebot mitliefen, blieben grössere Krawalle aus.

Unter den über 1000 teils vermummten Jugendlichen befanden sich den ganzen Abend über Einsatzkräfte in zivil. Das zeigen Aufnahmen des freischaffenden Journalisten Raimond Lüppken, der die Videos auf Instagram veröffentlichte. «Agents Provocateurs der Züricher Polizei» nannte Lüppken die zivilen Einsatzkräfte.

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«Qualifizierte Festnahmen» als Ziel

Diese positionierten sich ganz in schwarz gekleidet, mit Kapuzen und vermummten Gesichtern an den Rändern der Demo. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sollen einige der Polizisten gar Schlagstöcke bei sich getragen haben.

Auf Anfrage von Blick erklärte die Stapo, dieses Vorgehen sei nichts Neues. «Es ist nicht neu, dass die Stadtpolizei Zürich, insbesondere bei möglichen gewalttätigen Demonstrationen, zivile Polizisten und Polizistinnen im Einsatz hat», so Mediensprecherin Judith Hödl.

Diese Einsatzkräfte beteiligen sich innerhalb der Demo jedoch «nie aktiv» und stiften auch zu nichts an. «Die Aufgabe dieser zivilen Einsatzkräfte ist es, sogenannte ‹qualifizierte› Festnahmen zu machen. Also Verhaftungen von potenziell gewalttätigen Personen, welche die öffentliche Sicherheit gefährden», erklärt Hödl.

Journalist kritisiert Vorgehen

Speziell bei Demos, die öffentlich zur Gewalt aufrufen, würde man mit solchen Taktiken vorgehen. «Was das bedeuten kann, sah man bei den letzten Demonstrationen und Ausschreitungen an Halloween oder auch beim Hardplatz.»

Lüppken kritisiert das Vorgehen der Stapo. Dass die Polizei vermummte Kräfte mitten in eine Demonstration stelle, werfe bei ihm Fragen auf.