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Gewalttat beim Bahnhof Aesch BL
Mann nach Überfall mit Kopfverletzungen im Spital

Brutaler Angriff in Aesch BL: Ein Mann (33) wurde Donnerstagnacht von vier jungen Männern überfallen, verletzt und ausgeraubt. Die Täter flüchteten zu Fuss.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Am Bahnhof Aesch BL wurde ein Mann brutal ausgeraubt.
Foto: Google Street View

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein Mann (33) wurde in Aesch BL schwer verletzt und ausgeraubt
  • Täter: Vier junge Männer, einer mit Haarband, einer mit Nasenpflaster
  • Polizei sucht Zeugen
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Marian NadlerRedaktor News

Schockierender Vorfall im Baselbiet: Donnerstagnacht kam es in einer S-Bahn Richtung Laufen BL zu einem Streit zwischen einem Mann (33) und einer Gruppe junger Männer. Kurz vor 23.30 Uhr stiegen alle Beteiligten beim Bahnhof Aesch BL aus. 

Dort eskalierte die Situation: Das Opfer wurde angegriffen. Damit nicht genug: Die Täter schnappten sich Tasche und Handy des Mannes. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuss in Richtung Aesch-Dorf, wie die Kantonspolizei Baselland in einer Medienmitteilung schreibt. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen in ein Spital eingeliefert werden.

Wer hat die Tat beobachtet?

So beschreibt die Polizei die Täter: Es handelt sich um eine Gruppe von vier jungen Männern im Alter um 20 Jahre. Einer der Täter trug schulterlange Haare mit einem Haarband, ein zweiter ein auffälliges blaues Pflaster auf der Nase. Einer hatte dunkle Hautfarbe. Die Täter sprachen Schweizerdialekt.

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Eine Fahndung durch mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft verlief bislang erfolglos. Nun werden Zeugen gesucht. 

Personen, welche etwas Verdächtiges oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, telefonisch unter 061 553 35 35, zu melden. Besonders interessiert die Polizei, ob Fahrgäste der betroffenen S-Bahn Angaben zur vorausgegangenen Auseinandersetzung oder zu den Tätern machen können.

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