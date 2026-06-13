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E-Scooter-Unfall in Allschwil BL
Bub (13) nach Sturz mit Kopfverletzungen im Spital

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer und sein 9-jähriger Mitfahrer stürzten am Freitag in Allschwil BL. Der Lenker erlitt schwere Kopfverletzungen, beide wurden ins Kinderspital Basel gebracht.
Publiziert: 13:26 Uhr
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Aktualisiert: 13:27 Uhr
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Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer und sein 9-jähriger Mitfahrer stürzten am Freitag in Allschwil BL.
Foto: Polizei Basel-Landschaft

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • E-Scooter-Unfall in Allschwil: Zwei Jungen am Freitagabend verletzt
  • 13-Jähriger trotz Helm schwer am Kopf verletzt, 9-Jähriger leicht verletzt
  • Beide ins Universitäts-Kinderspital beider Basel gebracht, Verfahren eröffnet
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Mattia JutzelerRedaktor News

Am Freitagabend kurz vor 19 Uhr, verursachte ein E-Scooter-Fahrer in Allschwil BL einen Selbstunfall. Dabei wurden der Lenker und sein Mitfahrer verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der Fahrzeuglenker mit seiner männlichen Begleitperson in Allschwil BL auf dem Trottoir und einem Fahrradweg in Richtung Basel. Auf Höhe der Bushaltestelle Wänglismatten stürzten die beiden Jungen ohne Fremdeinwirkung zu Boden.

Fahrer und Mitfahrer im Spital

Der 13-jährige Lenker des E-Scooters zog sich trotz Tragens eines Schutzhelmes erhebliche Kopfverletzungen zu. Der neunjährige Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Universitäts-Kinderspital beider Basel gebracht. Der E-Scooter wurde polizeilich sichergestellt.

Durch die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft wurde ein entsprechendes Verfahren eröffnet und in Zusammenarbeit mit der Polizei wurden die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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