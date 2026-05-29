Sex-Shop in Pratteln BL steht in Flammen

In Pratteln BL steht ein Geschäft der Sex-Shop-Kette Magic X in Flammen. Die Polizei bestätigt einen Einsatz gegenüber Blick. Personen vor Ort wurden evakuiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer in Magic-X-Filiale in Pratteln BL, Polizei im Einsatz

Bewohner sollen Fenster schliessen wegen starker Rauchentwicklung

Alert Suisse warnt um 12:40 Uhr, Gebiet meiden empfohlen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Feuer im Sex Shop. In Pratteln BL stand eine Magic-X-Filiale in Flammen. Die Polizei Basel-Land bestätigte den Einsatz. Mehrere Personen vor Ort wurden evakuiert.

Alert Suisse warnte um 12:40 Uhr vor starker Rauchentwicklung bei dem Brand in Pratteln. Der Bevölkerung wurde empfohlen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten. Das betroffene Gebiet sollte gemieden werden. Gut eine halbe Stunde später wurde Entwarnung gegeben.

Kurz nach 14 Uhr meldete dann die Polizei Basel-Land, dass der Brand gelöscht ist. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird nun ermittelt.