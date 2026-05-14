In der Nacht auf Donnerstag wurde an der Baslerstrasse in Allschwil BL ein UBS-Bancomat gesprengt. Ein Grosseinsatz der Polizei läuft auch am Donnerstagvormittag.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

An der Baslerstrasse in Allschwil BL läuft aktuell ein Grosseinsatz der Polizei. Die Kantonspolizei Basel-Landschaft bestätigt auf Blick-Anfrage einen Einsatz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ein Bancomat sei gesprengt worden. Verletzt wurde niemand, die Täterschaft ist noch flüchtig, so der Polizeisprecher.

Der Einsatz ist derzeit noch im Gange. Eine zwischenzeitliche Strassensperrung wurde mittlerweile zum grössten Teil wieder aufgehoben. Noch sei die Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen laufen.

Leser hört mehrere Explosionen

Ein Leserreporter, der in der Nähe wohnt, berichtet, dass er gegen 3.50 Uhr «drei Explosionen hintereinander» gehört habe. «Ich war noch wach, da ich im Ausgang war. Dann hörte ich die Explosionen. Ich dachte ziemlich schnell, dass es eine Bancomaten-Sprengung war, gerade um diese Zeit an der Grenze», schildert der Leser.

Innert ein bis zwei Minuten nach der ersten Explosion habe ein ein weiteres Mal «heftig explodiert». «Nach der dritten Explosion hörte man etwas mit hoher Geschwindigkeit davonfahren. Dann war es ruhig bis etwa 10-15 Minuten später ein Polizeiwagen zu hören war», beschreibt der Leserreporter.