DE
FR
Abonnieren

Auch fünf Personen in der Schweiz festgenommen
Globales Kinderpornografie-Netzwerk in «Operation Alice» zerschlagen

Ermittler aus 23 Ländern, darunter die Schweiz, haben ein riesiges Darknet-Betrugsnetzwerk mit kinderpornografischen Inhalten zerschlagen. 373'000 Seiten wurden gelöscht, 440 Verdächtige identifiziert – auch in der Schweiz wurden fünf Personen festgenommen.
Publiziert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/4
Im Rahmen einer Operation gegen Betrugsnetzwerke verhaftete Fedpol fünf Schweizer. (Symbolbild)
Foto: PIUS KOLLER
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Ein internationales Ermittlerteam hat ein gigantisches Betrugsnetzwerk im Darknet mit kinderpornografischen Inhalten zerschlagen. Mehr als 373'000 Seiten wurden offline genommen, 440 von rund 600 Tatverdächtigen sind identifiziert. Auch die Schweiz war an der «Operation Alice» beteiligt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Fünf Personen wurden in der Schweiz gemäss Bericht identifiziert. Den Verdächtigen wird zur Last gelegt, über die Plattform «Alice with Violence CP» kinderpornografisches Material konsumiert und versucht zu haben, weiteres Material zu beschaffen. Insgesamt laufen weltweit Ermittlungen gegen rund 600 Nutzer, die zwischen Februar 2020 und Juli 2025 für solche Inhalte bezahlten.

«Hinter jedem Video steht das unfassbare Leid eines Kindes»

Die bayerischen Ermittler hatten die Plattform seit über vier Jahren im Visier. Laut Bayerns Justizminister Georg Eisenreich handelte es sich dabei um sogenannte Fake-Shops, die mit echtem kinderpornografischem Material warben, um Interessierte zum Kauf weiterer Inhalte zu bewegen. «Man darf nicht vergessen: Hinter jedem Bild, hinter jedem Video steht das unfassbare Leid eines Kindes», sagte Eisenreich. Das Verfahren zeige, wie erschreckend gross die Nachfrage sei.

Mehr zum Thema Kinderpornografie
Ex-Schiri wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt
Er pfiff in der Premier League
Ex-Schiri wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt
Pädo-Schweizer soll Mädchen (8) missbraucht haben
Verhaftung in Kambodscha
Pädo-Schweizer soll Mädchen (8) missbraucht haben
Die USA haben eine neue Horror-Grossfamilie
Mit Video
Kindesmissbrauch
Die USA haben eine neue Horror-Grossfamilie
Missbraucht für einen Schweizer Rentner
Mit Video
Philippinerin Keisha (14)
Missbraucht für einen Schweizer Rentner

Die Ermittlungen wurden von der europäischen Polizeibehörde Europol koordiniert, an der 23 Staaten beteiligt waren, darunter neben europäischen Ländern auch die USA, Kanada und Australien. In der Schweiz arbeiteten neben dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) auch die Luzerner Polizei sowie die Kantonspolizeien St. Gallen, Thurgau und Zürich mit.

Nach dem mutmasslichen Drahtzieher international gefahndet – dabei soll es sich um einen 35-jährigen Mann mit Wohnsitz in der Volksrepublik China handeln. In Deutschland wurden 14 Verdächtige in neun Bundesländern durchsucht. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen