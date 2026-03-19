Joseph Duggar, einst bekannt durch die Reality-Show «19 Kids and Counting», wurde am 18. März 2026 in Arkansas verhaftet. Der 31-Jährige gestand den sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen während eines Familienurlaubs im Jahr 2020.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joseph Duggar wurde am 18. März wegen Kindesmissbrauchs verhaftet

Er gestand, 2020 eine Neunjährige sexuell belästigt zu haben

Sein Bruder Josh sitzt seit 2022 zwölf Jahre wegen Kinderpornografie in Haft War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die Duggars sind eine konservative, US-amerikanische Grossfamilie, die mit der Reality-Show «19 Kids and Couting» (sinngemäss zu übersetzen mit «19 Kinder und es werden immer mehr») in den 00er-Jahren Bekanntheit erlangten.

Nun wurde eines eben dieser 19 Kinder verhaftet, wie US-Medien berichten. Dem 31-jährigen Familienvater Joseph Duggar wird sexueller Missbrauch einer Minderjährigen vorgeworfen. Er soll während der Familienferien 2020 eine damals Neunjährige mehrfach aufgefordert haben, sich auf seinen Schoss zu setzten. Später, als er auf einem Sofa sass, soll er sie zu sich gebeten und dann sowohl sich als auch sie mit einer Decke zugedeckt haben. Unter dem Schutz der Decke habe er dann ihre Unterwäsche zur Seite geschoben und zwischen ihre Beine gefasst.

Für den Vorfall habe sich Duggar später bei dem Mädchen entschuldigt, wie sie in einem Gespräch mit der Polizei erklärt. Duggar hat gemäss der Polizei Mitte März dieses Jahr seine Taten gegenüber den Ermittlern und dem Vater des mittlerweile 14-jährigen Mädchens zugegeben. Am 18. März wurde Duggar verhaftet, wie das Sheriffbüro von Bay County mitteilt.

Sein Bruder sitzt wegen des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten in Haft

Es ist nicht der erste Fall von Kindesmissbrauch, der die Duggar-Familie erschüttert. Josh Duggar (38) wurde 2022 zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. 2019 soll er nach Angaben des US-Justizministeriums mehrfach «Material mit kinderpornografischem Inhalt aus dem Internet» heruntergeladen haben. Der siebenfache Vater wird voraussichtlich im August 2032 entlassen.

Bereits 2015 wurde bekannt, dass Josh Duggar im Alter von 14 und 15 Jahren mehrere minderjährige Mädchen missbraucht hatte, darunter vier seiner jüngeren Geschwister.

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Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

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Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

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