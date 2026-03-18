Silvia Wollny wehrt sich gegen schwere Vorwürfe ihres Schwiegersohns Servet Özbek. Laut ihm habe sie Sachspenden für die Türkei unterschlagen. Sie bestreitet dies entschieden und droht mit rechtlichen Schritten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Wollnys im Streit: Vorwürfe gegen Silvia wegen Spendenunterschlagung

Schwiegersohn Servet Özbek behauptet, Spendenkartons von 2023 lagerten 2024 noch

Tochter Sarafina zieht mit Familie aus: Neues Eigenheim, weiteres Kapitel beginnt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die Wollnys wurden bekannt als die Grossfamilie Deutschlands und wegen eines Videoclips, in dem Silvia Wollny (61) acht ihrer elf Kinder mit den zugegebenermassen teils recht aussergewöhnlichen Namen zu sich ruft. Der entsprechende Ausschnitt hat auf Youtube über eine Million Aufrufe.

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Doch zurück ins Hier und Jetzt, wo es in der Grossfamilie bereits seit längerem alles andere als rosig zu und her geht. Mit Calantha Wollny (25) hat sich das Familienoberhaupt bereits vor Längerem verstritten und nun macht auch noch eine weitere Tochter, genauer gesagt deren Ehemann, Ärger. Servet Özbek (25), der Mann von Tochter Loredana (22) behauptet auf Instagram, Silvia Wollny habe Sachspenden unterschlagen. Diese seien im Zusammenhang mit dem grossen Erdbeben in der Türkei 2023 getätigt worden. Allerdings seien einige der dafür bestimmten Kartons auch noch im Jahr 2024 auf dem Dachboden der Familie gestanden.

Die elffache Mutter streitet die Vorwürfe auf Instagram ab. «In den letzten Tagen werden über mich öffentlich Behauptungen verbreitet, ich hätte Spenden unterschlagen oder Diebstahl begangen. Diese Vorwürfe sind falsch», stellt die 61-Jährige klar. Sie habe «zu keinem Zeitpunkt Spenden unterschlagen oder mir fremdes Eigentum angeeignet». Sie behalte sich vor, «gegen falsche Tatsachenbehauptungen rechtlich vorzugehen».

Weitere Tochter zieht aus

Derweil muss Silvia Wollny eine weitere Trennung verkraften: Tochter Sarafina (31) wird mit Ehemann Peter (33) und den drei gemeinsamen Kindern ein nahe gelegenes Eigenheim beziehen. Das gab die Familie am Dienstag auf Instagram bekannt. Bisher wohnten die fünf mitsamt ihrem kleinen Hund im selben Haus wie Mutter Silvia.

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Der Auszug erfolge allerdings nicht, weil sie sich nicht mehr wohlfühlen oder etwas nicht passen würde, sondern weil das Leben manchmal «einfach neue Chancen und neue Kapitel» mit sich bringen würde. «Und genau so eines beginnt jetzt für uns».