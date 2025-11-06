Darum gehts
- Loredana Wollny in Deutschland wegen Nierenprobleme, getrennt von Familie in Türkei
- Schwangere Reality-TV-Darstellerin wendet sich verzweifelt an hochrangige Politiker
- Wollny in 33. Schwangerschaftswoche, Ehemann wartet seit zwei Jahren auf Visum
Die hochschwangere Reality-TV-Darstellerin Loredana Wollny (21) befindet sich in einer verzweifelten Lage. Die Deutsche, bekannt aus der RTLzwei-Sendung «Die Wollnys», musste aufgrund akuter Nierenprobleme aus der Türkei, wo sie lebt, nach Deutschland reisen. Dies führte zu einer ungewollten Trennung von ihrem Ehemann Servet Özbek und Sohn Aurelio (2).
Wollny, die sich in der 33. Schwangerschaftswoche befindet, schilderte gegenüber der «Bild»-Zeitung ihre gesundheitliche Situation: «Meine Nieren machen nicht gut mit, und mein Gefühl sagt, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Baby kommt.» Die deutschen Ärzte haben ihre Schwangerschaft als Risiko eingestuft und von einer Rückreise in die Türkei abgeraten.
Die Trennung der Familie wird durch bürokratische Hürden verschärft. Özbeks Visumsantrag für Deutschland wurde bereits vor zwei Jahren abgelehnt, da das deutsche Konsulat Zweifel an seiner Rückkehrabsicht hegte. Ein erneuter Antrag nach der Hochzeit im Frühjahr, der die komplizierte Schwangerschaft berücksichtigte – blieb bisher unbeantwortet.
«Bis heute keine Antwort»
Wollny ist über die ausbleibende Reaktion der Behörden erbost: «Uns wurde gesagt, wir würden nach 7 bis 14 Tagen etwas hören.» Weder das Konsulat in Izmir noch in Antalya, das Auswärtige Amt oder der Bürgerservice in Berlin hätten bisher auf die Anfragen reagiert.
In ihrer Verzweiflung wandte sich Wollny sogar an hochrangige Politiker. Sie erklärte in einem Instagram-Video: «Aus purer Verzweiflung habe ich sogar Friedrich Merz und Olaf Scholz versucht zu erreichen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand mal hinschaut. Dass jemand versteht, dass es hier um eine Familie geht. Doch bis heute keine Antwort.»