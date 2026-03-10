Keisha lebt auf den Philippinen und ist neun Jahre alt, als Ausländer Videos von ihr bestellen: beim Duschen, Baden oder nackt auf dem Bett. Auch ein Rentner aus der Deutschschweiz zahlt dafür Tausende Franken.

Am 10. Oktober 2020 sitzt Rentner Ruedi P.* aus der Deutschschweiz vor dem Bildschirm. Die Pandemie hat die Welt stillgelegt. Flüge sind gestrichen. Grenzen geschlossen. Er tippt eine Nachricht in Whatsapp: «Schickst du mir ein Video von dir und deiner Tochter beim Duschen?»

10'000 Kilometer entfernt, in Bulacan, Philippinen, liest Isabella M.* (38) die Nachricht. Sie ruft Keisha, damals 9, zu sich ins Badezimmer. Dann stellt sie das Wasser an, die Kamera nimmt auf.

Keisha weiss nichts von Ruedi P. Sie weiss nur, dass Isabella M. sie anschreit, wenn sie nicht gehorcht. So läuft das. Isabella M. befiehlt. Keisha folgt: ausziehen, aufs Bett liegen, duschen, schweigen.

Danach bekommt sie manchmal das Handy zum Spielen. Oder ein paar Süssigkeiten. Isabella M. sagt dann leise, es tue ihr leid. Und bittet Gott um Verzeihung.

Auf Ruedi P.s Handy finden Schweizer Ermittler später 12 Videos. Aufnahmen von Keisha. Kinderpornografie. 182'000 Pesos – umgerechnet rund 2445 Franken – soll er dafür überwiesen haben.

In dem Haus in Bulacan leben vier Kinder. Neben Keisha auch die Brüder John Ericson, damals 12, und King Ace, 8, zusammen mit ihrem sechsjährigen Cousin Kyrie.

Auch sie werden gefilmt. Von Isabella M. und deren Schwestern. Es passiert immer drinnen. Also gehen sie oft raus, spielen am Fluss. Weg von den Erwachsenen.

Kinder von Familie getrennt

Am 24. November 2021 stürmt die philippinische Polizei das Haus. Isabella M. und ihr Ex-Mann landen hinter Gittern. M.s Schwestern gelingt die Flucht.

Die Kinder werden weggebracht. An einen Ort, versteckt zwischen Bäumen, hinter einem Tor aus Metall. Besucher kommen nur mit Anmeldung rein.

Keisha ist heute 14. Sie sitzt im Büro des Heimleiters. Die Haare trägt sie kurz. Kyrie (10) und King Ace (13) kommen dazu. Die Buben wohnen in einem separaten Haus, nicht weit weg.

Ich stelle mich vor. Ich komme aus der Schweiz, sage ich, einem kleinen Land mit vielen Bergen. Es ist mein erster Besuch auf den Philippinen. Ich arbeite als Journalistin. Ich erzähle Geschichten.

Sie nicken. Keisha lächelt vorsichtig. Kyrie schaut auf den Boden. King Ace mustert mich kurz und setzt sich dann gerader hin. «Kennst du Bruno Mars?», fragt Kyrie. Wir lachen alle.

Keisha sagt, sie spiele hier Badminton. Und schlafe gern. King Ace spielt Schach. Kyrie mag «GMRC», ein Schulfach über Werte und Ethik.

Zum Lügen aufgefordert

Sie sprechen leise, schauen einander an, bevor sie antworten. Ich frage nach ihrer Familie.

Keisha erzählt, Isabella M. habe sich um sie gekümmert. King Ace sagt, seine Mutter sei gut zu ihm gewesen. Sie hätten Geburtstage gefeiert. Sein Vater habe ihm gegeben, was er wollte.

Sie vermissen sie. Keisha erzählt vom Tag, als die Polizei kam. Sie habe Angst gehabt. Vor den Waffen. Und davor, nie mehr nach Hause zurückzukehren. Kyrie sagt, er sei glücklich gewesen: «Es war mein erstes Mal in einem Auto.»

Kurz bevor die Polizei sie mitnahm, sagt Kyrie, habe eine Tante zu ihm gesagt: Er solle nicht die Wahrheit erzählen.

Von draussen dringt das Geschrei der anderen Kinder herein. Sie spielen im Kreis. Priester Shay Cullen schaut ihnen zu.

Seit Jahrzehnten arbeitet er mit missbrauchten Kindern auf den Philippinen. Er kam in den 1960er-Jahren aus Irland hierher, gründete später die Organisation Preda.

Er blickt zu Keisha. «Was sie erlebt hat, passiert hier oft», sagt er. Online-Missbrauch sei in den letzten Jahren explodiert. «Die meisten Täter sitzen Tausende Kilometer entfernt.» Viele kämen aus Europa. Aus Frankreich, Deutschland – und aus der Schweiz.

Opfer werden schwanger

Die Philippinen seien zu einem Zentrum des Online-Missbrauchs geworden. Wegen der Armut – und der gesellschaftlichen Akzeptanz, meint Cullen.

Noch bis vor drei Jahren war Geschlechtsverkehr mit Kindern ab 12 Jahren erlaubt. «Niemand hat sich dagegen aufgelehnt», erzählt der Priester. «Weder Politiker noch die Kirche oder Bevölkerung.» Heute liegt das Schutzalter bei 16.

Abseits der anderen spielen drei kleine Mädchen. Sie hüpfen nacheinander über eine Schnur. Die Jüngste ist keine zwei Jahre alt. «Sie wurden hier im Heim geboren.» Shay Cullen schluckt. «Inzest.»

Die Mütter dieser Mädchen kamen schwanger ins Preda-Zentrum. Das passiere immer wieder, so Cullen. «Momentan ist unsere jüngste Schwangere 13 Jahre alt.» Die Täter sind oft die Väter.

Im Büro wird es langsam unruhig. Die anderen Kinder rufen. Kyrie rutscht auf seinem Stuhl hin und her. «Hast du alles?», fragt Cullen. Ich nicke. Die drei laufen hinaus. Ihr Lachen mischt sich unter das der anderen Kinder.

Isabella M. und ihr Ex-Mann landeten kürzlich vor Gericht. Keisha, King Ace und Kyrie sagten aus. Der Richter verurteilte die Angeklagten. Sie sitzen im Gefängnis. Isabella M.s Schwestern sind bis heute auf der Flucht.

Ruedi P. schweigt

Auch in der Schweiz ermittelte die Polizei. Gegen Ruedi P. wurde ein Verfahren eröffnet. Er sei aber ohne Gefängnis davongekommen, sagt Shay Cullen. Die geretteten Kinder haben nie eine Entschädigung erhalten. Ruedi P. legt sofort auf, als ich ihn am Telefon konfrontiere.

Keisha sagt, sie wolle einmal Astronautin werden. Ins All fliegen. Shay Cullen lacht. «Aber jetzt fahren wir erst mal zu McDoo.»

So nennen sie hier McDonald’s. Er startet den Motor. Die Kinder steigen ein. Kyrie grinst. Sie winken, bis der Wagen um die Ecke biegt.

* Namen geändert

