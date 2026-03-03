Ein Schweizer wird in Phnom Penh wegen sexueller Straftaten an einem achtjährigen Mädchen angeklagt. Die Verhaftung am 20. Februar erfolgte auf eine internationale Untersuchung mit Behörden aus Australien, der Schweiz und Kambodscha.

Schweizer wegen Kinderpornografie und Missbrauch in Kambodscha angeklagt

Achtjähriges Opfer wurde nach eigener Angabe 2025 mehrfach sexuell missbraucht

Am 20. Februar Festnahme nach Ermittlungen in drei Ländern

Schockierender Prozess in Kambodscha: Ein 47-jähriger Schweizer wurde in Phnom Penh wegen mehrerer Sexualdelikte an einem achtjährigen Mädchen verhaftet und angeklagt. Monatelang hatte die Polizei in Australien, der Schweiz und Kambodscha ermittelt.

Am 20. Februar 2026 konnte der Schweizer schliesslich festgenommen werden, berichtet das Nachrichtennetzwerk Asia News Network (ANN) unter Berufung auf die Kinderschutzorganisation Action Pour Les Enfants (APLE). Der Name des Angeklagten ist nicht bekannt. Vergangenen Donnerstag wurde er vom Stadtgericht Phnom Penh angeklagt.

Achtjähriges Opfer sei mehrfach missbraucht worden

Die Vorwürfe: Herstellung von Kinderpornografie, Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen unter 15 Jahren und unsittliche Handlungen gegen Minderjährige unter 15 Jahren.

Das achtjährige Opfer gab an, 2025 wiederholt sexuell missbraucht worden zu sein. «Die Überlebende erhält derzeit angemessene Betreuung und psychosoziale Unterstützung von APLE und seinen Partnern», erklärt die Kinderschutzorganisation gegenüber ANN.

Dank effizientem Informationsaustausch über Ländergrenzen hinweg habe man das Opfer retten und den Verdächtigen anklagen können. APLE-Direktor Samleang Seila appelliert: «Wir fordern jeden mit Informationen über Kindesmissbrauch auf, dies unverzüglich zu melden.»