Eine ehemalige britische Reality-Darstellerin hat in Südostasien ein unkonventionelles Wohnkonzept gefunden. In einem 5-Sterne-Hotel geniesst Diamanté Laiva jeden Luxus – und zahlt gerade einmal 470 Franken Miete im Monat.

Miete von 470 Franken monatlich umfasst Spa, Casino und Infinity-Pool

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sie muss nicht putzen oder kochen und wohnt in einer Luxus-Suite mit einem goldenen Waschbecken – und das für gerade einmal 450 Pfund (rund 470 Franken) Miete im Monat. Die Britin Diamanté Laiva hat ihre Heimat verlassen und ein ungewöhnliches Zuhause in einem 5-Sterne-Hotel in Südostasien gefunden.

Auf Tiktok teilt die ehemalige Reality-Darstellerin der britischen Version von «Love Island» einen Einblick in ihre Luxus-Suite. Küche, Sitzbereich, ein goldenes Waschbecken sowie ein atemberaubender Blick auf die Stadt. Der Vorteil des Hotelzimmers: «Meine Wohnung wird jede Woche gereinigt. Ich muss weder kochen noch putzen», erklärt sie im Video.

Massagen und Nagelstudio in der Miete enthalten

Ein weiteres Pünktli auf dem i an ihrer Hotel-Wohnung: der Spa-Bereich mit mehreren Saunen, Infrarotkammern und einem Eisraum. Ihr absoluter Lieblingsbereich, betont Laiva. Zusätzlich gibt es noch ein Nagelstudio, Massageräume, ein Casino, einen Stripclub sowie einen Convencience-Store – alles in ihrer Miete enthalten und zu jeder Zeit nutzbar. Für Abkühlung sorgt ein grosser Infinity-Pool auf dem Dach. Dinieren kann sie im Sky-Lounge-Restaurant, mit bester Aussicht auf die Stadt.

Im Video verrät Laiva den Standort des Hotels nicht. Laut «Daily Mail» scheint die Britin jedoch in der vietnamesischen Grossstadt Da Nang ein neues Zuhause gefunden zu haben.

Immer wieder entscheiden sich Menschen aus verschiedenen Gründen für eine ungewöhnliche Wohnmöglichkeit. Blick zeigt dir besonders kuriose Behausungen.

Ein Leben im Zug

Als ihm nach seinem Realschulabschluss die Lehrstelle kurzfristig abgesagt wurde, krempelte der Deutsche Lasse Stolley (19) sein Leben komplett um. Freiheit und das Reisen zogen ihn weg und er entschied sich im Sommer 2022 für ein Leben im Zug, schilderte er gegenüber dem Sender RBB. Mit einer Bahncard 100 (vergleichbar mit dem GA in der Schweiz) nutzte er alle Züge, um quer durch Deutschland zu fahren. Nacht-ICEs nutzte er zum Schlafen, legte sich dabei ins Gepäckregal oder quer über mehrere Sitze.

Als selbständiger Softwareentwickler arbeitete er dabei remote vom Zug aus. Im August 2025 absolvierte Stolley schliesslich eine sechsmonatige Ausbildung zum Zugführer, schreibt er in seinem Blog. Als Zugführer ist er nun deutschlandweit im Einsatz. Und schläft an freien Tagen auch weiterhin gern im Zug.

Mit Whirlpool im Boeing-Cockpit

Nachdem ihr Haus bei einem Brand zerstört worden war, entschied sich die US-Amerikanerin Jo Ann Ussery für eine kuriose neue Behausung. Ihr Schwager habe sie auf die Idee gebracht, in ein Flugzeug zu ziehen, berichtet der Sender CNN. Kurzerhand kaufte sich die Kosmetikerin eine alte Boeing 727, die sonst auf dem Schrottplatz gelandet wäre. Auf ihrem Grundstück baute sie den Flieger um.

In einem halben Jahr entstand so eine grosszügige Wohnung: 140 Quadratmeter Wohnfläche, drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und dazu sogar ein Whirlpool, der im Cockpit eingebaut wurde. Klingt nach Luxus, kostete aber nicht viel. Insgesamt etwa 60'000 US-Dollar (46'400 Franken).

Brite lebt seinen Traum im umgebauten Bus

Seit vier Jahren lebt der Brite Tim Knight (37) in einem umgebauten Kleinbus. Der frühere Pfleger tauschte seine Wohnung für 800 Franken Miete gegen das Leben auf vier Rädern. Damit erfüllte er sich einen «wahr gewordenen Traum». Im Oktober 2022 entschloss er sich nach einer Trennung, einen LDV Maxus zu einer mobilen Wohnung umzubauen. Anschaffung und Umbau kosteten ihn gerade einmal 4000 Franken. Seither erkundet der naturverbundene Brite mit seiner Katze Mini die Seen, Küsten und Nationalparks in Grossbritannien.