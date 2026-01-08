Ex-Schiri wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt

David Coote wird wegen Besitz von kinderpornografischem Material zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe und Sozialstunden verurteilt. Der ehemalige Schiedsrichter wurde von einem englischen Gericht schuldig gesprochen.

Darum gehts David Coote erhält neun Monate Bewährungsstrafe wegen Besitz von Kinderpornografie

Mehrere Skandale um Klopp und Kokain-Konsum gingen dem Fall voran

150 Sozialstunden und zehn Jahre Kontaktverbot zu Minderjährigen auferlegt

Der frühere Premier-League-Schiedsrichter David Coote ist wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Er hat zuvor zugegeben, auf seinem Laptop ein Video gespeichert zu haben, das einen 15-jährigen Buben bei sexuellen Handlungen zeigte. Coote hat die Vorwürfe anfangs bestritten, sie dann aber im September vergangenen Jahres eingeräumt und auf schuldig plädiert.

Der Fall ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von aufsehenerregenden Verfehlungen des 43-Jährigen. Ende 2024 hatte sich die englische Schiedsrichter-Organisation von Coote getrennt. Zuvor hatte unter anderem ein Video, in dem er sich abfällig über den früheren Liverpool-Trainer Jürgen Klopp äusserte, für Empörung gesorgt.

Neben Bewährungsstrafe auch Sozialstunden

Die Uefa hatte den Engländer für längere Zeit gesperrt, nachdem ein weiteres Video aufgetaucht war, das ihn während der EM 2024 in Deutschland in einem Uefa-Hotel beim Konsum von Kokain zeigen soll. Coote war damals im Team der Unparteiischen im Bereich Videobeweis tätig.

Coote hatte unter anderem psychische Probleme und eine zerbrochene Beziehung für die Verfehlungen verantwortlich gemacht. Seine Strafmassverkündung vor dem Crown Court Nottingham nahm er einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge zitternd entgegen. Äussern wollte er sich demzufolge nicht. Neben der Bewährungsstrafe wurde Coote auch zu 150 Sozialstunden verurteilt. Er muss sich zudem für eine Dauer von zehn Jahren von Minderjährigen fernhalten.