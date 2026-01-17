US-Delegation auf dem Weg von Zürich nach Davos

Anlässlich des WEF in Davos reisen Vertreter der USA bereits am Samstag an. Bilder von Blick-Lesern zeigen, wie US-Helikopter in Zürich ankommen und kurz darauf weiterfliegen.

Darum gehts Das WEF 2026 findet vom 19. bis 23. Januar in Davos statt

US-Präsident Trump reist mit grosser Entourage und spezieller Sicherheitsstrategie an

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Über 400 politische Vertreter, darunter 65 Staats- und Regierungschefs, 850 CEOs internationaler Unternehmen – total rund 3000 Teilnehmende werden am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos erwartet. Mehr als je zuvor.

Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei der Auftritt von US-Präsident Donald Trump (79). Dieser hatte sich bereits im Oktober angekündigt – lange bevor die offizielle WEF-Gästeliste bekannt war. Am Samstagmittag ist nun mutmasslich die US-Delegation am Flughafen Zürich angekommen, wie Videos und Fotos von Blick-Leserreportern zeigen.

Von Zürich aus geht es in Helikoptern weiter

Zu sehen ist auf den Aufnahmen etwa ein Flugzeug des Typs Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Nach Angaben des Portals Flightradar startete die Maschine von der Ramstein Air Base in Deutschland aus in Richtung Flughafen Zürich. Ramstein gilt als der wichtigste Militärstützpunkt der USA in Europa.

Von Zürich aus scheint es für die Delegation in Helikoptern weiterzugehen. Videoaufnahmen von Blick-Lesern zeigen, wie eine Staffel von Helikoptern abhebt – wohl in Richtung Davos. Dahinter steckt eine Strategie: Mehrere Maschinen sind gleichzeitig in der Luft, damit unklar bleibt, in welcher sich der US-Präsident befindet.

Trump kommt mit einer riesigen Entourage nach Davos

Auf dem Weg nach Davos wird die US-Delegation von weiteren Maschinen begleitet – darunter wohl auch von Helikoptern der Schweizer Armee. Später landen sie auf dem eigens fürs WEF eingerichteten temporären Heliport in Davos.

US-Präsident Trump reist mit einer grossen Entourage in die Schweiz. Mit dabei sind Aussenminister Marco Rubio (54), Finanzminister Scott Bessent (63), Handelsminister Howard Lutnick (64), der Sondergesandte Steve Witkoff (68) und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner (45).