Bilanz der Kantonspolizei: 200 Kontrollen, 25 Festnahmen

Die Kantonspolizei Bern zieht ein Fazit über die Massnahmen gegen die unbewilligte Anit-WEF-Demo am Samstagnachmittag auf dem Berner Bahnhofplatz. «Den Teilnehmenden wurde die Möglichkeit eingeräumt, die Kundgebung auf dem Bahnhofplatz bis um 16.15 Uhr durchzuführen», schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. «In der Folge wurden die Kundgebungsteilnehmenden mehrfach aufgefordert, die Kundgebung zu beenden und den Bahnhofplatz zu verlassen. Zahlreiche Teilnehmende kamen dieser Aufforderung nach.»

Die verbleibenden Teilnehmenden wurden demnach bei der Heiliggeistkirche eingekesselt. Anschliesend wurden sie einer Personenkontrolle unterzogen. Insgesamt wurden der Mitteilung zufolge rund 200 Personen kontrolliert und weggewiesen. Zudem wurden 25 Personen angehalten und für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht, unter anderem «wegen mutmasslichen Straftaten wie Hinderung Amtshandlung sowie Gewalt und Drohung gegen Beamte».

Im Zuge der Personenkontrollen und der Kontrollen der umliegenden Abfalleimer beim Besammlungsort konnte diverses Vermummungs-, Wurf- und Schlagmaterial sowie Pyrotechnika sichergestellt werden. Da es im Kessel zeitweise zu Tumulten kam, musste einmal kurzzeitig Pfefferspray eingesetzt werden.

Sieben Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern wurden durch die Kundgebungsteilnehmenden mit Laser geblendet, drei davon hatten Beeinträchtigungen und mussten sich zur Kontrolle ins Spital begeben. Weitere Verletzte sind aktuell nicht bekannt. Aufgrund der Kundgebung kam es rund um den Bahnhofplatz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Diverse Linien des öffentlichen Verkehrs waren für mehrere Stunden unterbrochen.