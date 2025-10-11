Am Samstag wappnet sich die Berner Innenstadt für eine unbewilligte Pro-Palästina-Demo. Rund 2000 Personen sind dabei. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

1/13 Die Demo in Bern schreitet zunehmend aus. Foto: BRK News

Darum gehts Pro-Palästina-Demo in Bern. Polizei im Grosseinsatz, Verkehr eingeschränkt

Bundesplatz abgesperrt, Polizisten in der ganzen Stadt verteilt

Einsatzfahrzeuge aus sieben Kantonen, zwei Wasserwerfer vor Ort

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der Bundesplatz ist abgesperrt, über die ganze Stadt verteilt befinden sich Polizisten und Polizistinnen – in der Berner Innenstadt herrscht am Samstagnachmittag Ausnahmezustand. Grund ist eine Pro-Palästina-Demo, die auf dem Bahnhofsplatz begann und sich später zu einem Umzug zusammenschloss, wie die Kapo Bern schreibt. Ersten Schätzungen zufolge sind etwa 2000 Personen vor Ort. Auch der ehemalige Stadtpräsident Alec von Graffenried ist da und beobachtet die Demo.

«Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent. Entlang der Route in Richtung Bundesplatz wurden Pyros und Rauchpetarden gezündet – die Spitze des Umzugs bildet sich aus mehreren vermummten Personen mit Schutzbrillen, Masken und Tüchern.

Stimmung heizt sich auf

Vor dem Bundeshaus kommt es schliesslich zu ersten Auseinandersetzung – die Kapo Bern schreibt, die Stimmung «sei aufgeheizt, erste Sachbeschädigungen wurden begangen und es musste Mittel eingesetzt werden, weil versucht wurde, Polizeisperren zu durchbrechen». Bei den «Mittel» soll es sich um Tränengas und Wasserwerfer handeln.

Insbesondere mit der Umzugsspitze, formatiert durch viele junge Menschen, die mit Taucherbrillen, Velohelmen und Regenschirmen ausgestattet sind, kommt es zu Ausschreitungen. Einsatzkräfte würden angegriffen und Feuerwerke mitten in der Menschenmenge abgefeuert werden.

Die Kapo rät dringend, die Kundgebung zu meiden und sich vom Bundesplatz zu entfernen. Die Teilnehmenden wurden derweilen von der Polizei aufgefordert, auf dem Platz zu bleiben – weitere Umzüge würden «nicht toleriert».

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Mehrere Polizeikonkordate wurden zur Unterstützung nach Bern aufgeboten. Vor Ort sind Einsatzfahrzeuge aus Bern sowie aus mehreren weiteren Kantonen (TG, GR, SG, SH, AG, FR), zahlreiche Sperrgitterfahrzeuge und zwei Wasserwerfer.

Verkehr eingeschränkt

Auch der Verkehr in der Bundesstadt ist eingeschränkt – auf der Webseite von Bern Mobil wird darauf hingewiesen, dass der gesamte Tram- und Busverkehr eingeschränkt ist. Einige Linien fallen komplett aus.

Zur Kundgebung aufgerufen hatten pro-palästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien.