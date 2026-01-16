Bundesrat Albert Rösti sagt seinen Besuch am World Economic Forum in Davos ab. Nach einem Magen-Darm-Infekt holt er wichtige Medienkonferenzen zu den Abstimmungen am 8. März nach.

Darum gehts Bundesrat Rösti sagte WEF-Besuch in Davos wegen verschobener Termine ab

Erholt, aber verschobene Medienkonferenzen zur Abstimmung am 8. März wichtig

Zwei verschobene Konferenzen zur Klimafonds- und Halbierungs-Initiative geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Céline Zahno Redaktorin Politik

Bundesrat Albert Rösti (58, SVP) musste diese Woche wegen eines Magen-Darm-Infekts mehrere Termine absagen. Auch an der Bundesratssitzung am Mittwoch nahm er nur virtuell teil.

Deshalb sagt Rösti nun auch seinen geplanten Besuch am World Economic Forum (WEF) in Davos ab, wie seine Sprecherin auf Blick-Anfrage sagt. Zwar sei der Bundesrat mittlerweile wieder fit, doch habe die Nachholung der abgesagten Termine Priorität. Inmitten laufender Kommissionssitzungen sei der Zeitplan für einen WEF-Besuch zu eng.

Zwei Medienkonferenzen werden nachgeholt

Im Vordergrund stehen insbesondere zwei Medienkonferenzen zu den anstehenden Abstimmungen am 8. März. Der Umwelt- und Medienminister wird dabei die Nein-Position der Landesregierung zur Klimafonds-Initiative und zur Halbierungs-Initiative erläutern. Beide Termine waren krankheitsbedingt verschoben worden.

Für die Veranstaltungen am WEF wurde bereits eine Vertretung organisiert. Rösti hätte unter anderem eine Ansprache zu einer Panel-Diskussion im «House of Switzerland» gehalten.