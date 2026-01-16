DE
Wie sicher wird das WEF?
Polizei und Armee erklären das Sicherheitskonzept

In wenigen Tagen werden in Davos Tausende Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur erwartet. Die Bündner Gemeinde verwandelt sich dann wieder in einen Hochsicherheitstrakt. Wie genau, das erklären Polizei und Armee in einer gemeinsamen Konferenz.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
1/6
Ab Montag werden in Davos Tausende internationale Gäste für das diesjährige Treffen des Weltwirtschaftsforums erwartet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Das World Economic Forum 2026 findet vom 19. bis 23. Januar in Davos statt
  • Sicherheitsvorkehrungen stehen nach Bar-Inferno in Crans-Montana im Fokus
  • Zusatzkosten für Sicherheit belaufen sich auf rund 9 Millionen Franken
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
vor 17 Minuten

Um 10 Uhr informieren Polizei und Armee

Die Welt zu Gast in der Schweiz. Das WEF lädt ein und viele grosse Namen kommen. Da muss natürlich auch für die Sicherheit gesorgt sein. Wie genau das gemacht wird, darüber informieren heute die Kantonspolizei Graubünden und die Armee. Um 10 Uhr wird es eine Pressekonferenz geben. Blick wird an dieser Stelle live darüber berichten. 

Ende des Livetickers

Die Welt blickt nächste Woche nach Davos. Vom 19. bis 23. Januar findet dort das diesjährige World Economic Forum (WEF) statt. 

Über 400 politische Vertreter, darunter 65 Staats- und Regierungschefs, nehmen teil. Zusätzlich sind 850 CEOs von Unternehmen aus aller Welt eingeladen. Rund 3000 Teilnehmende werden insgesamt erwartet – mehr als je zuvor. Zahlreiche namhafte Politiker reisen in die Bündner Berge. Besonders viel Aufmerksamkeit zieht dabei die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump (79) auf sich. Für Diskussionsstoff sorgt jedoch nicht nur die Gästeliste, sondern auch das Thema Sicherheit. 

Behörden überprüfen Brandschutz am WEF

Am Freitag um 10 Uhr wird das Sicherheitskonzept am WEF bei einer Medienkonferenz von der Kantonspolizei Graubünden und der Armee vorgestellt.

Nach dem verheerenden Bar-Inferno in der Silvesternacht in Crans-Montana VS schaut die Welt nun ganz genau auf die Schweizer Sicherheitsvorkehrungen. 

Denn für das Weltwirtschaftsforum wurden über 160 temporäre Bauprojekte in Davos bewilligt. Die Sensibilisierung für das Thema Sicherheit und Brandschutz ist dabei besonders hoch. 

9 Millionen Franken Zusatzkosten

Rund um das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums finden weitere Veranstaltungen statt. Neben den rund 3000 Teilnehmenden reisen viele Begleitpersonen an. Die hohe Gästezahl stellt auch die Hotels, Restaurants und Ladenlokale in Davos vor grosse Herausforderungen. Gerade Letztere wurden teilweise zu temporären Veranstaltungsorten umgebaut. 

Die Zusatzkosten für die Sicherheit des WEF-Jahrestreffens 2026 werden voraussichtlich insgesamt rund 9 Millionen Franken betragen, heisst es auf dem Portal der Schweizer Regierung. Der Bund beteilige sich dabei wie schon zuvor gemeinsam mit der Stiftung WEF und den weiteren Partnern (Kanton Graubünden, Gemeinde Davos) im Rahmen eines dreistufigen Finanzierungsmodells an den Kosten für die Sicherheitsmassnahmen. 

