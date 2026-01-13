«Es ist eine grosse Verantwortung für uns»
Immer wieder geht der WEF-Präsident auf die derzeitigen Krisen ein. Das WEF wolle ein Teil dazu beitragen, dass diese Krisen überwunden werden können, so die Kernbotschaft von Brende. «Es ist eine grosse Verantwortung für uns.»
«Wir sind erfreut, dass Donald Trump kommt»
Nun geht der WEF-Präsident auf das ein, was alle schon wissen: Der US-Präsident wird nach Davos reisen. «Wir sind erfreut, dass Donald Trump kommt», so Brende. Dieser werde mit der grössten Delegation aller Länder in Davos zugegen sein. Auch die europäischen Länder würden mit ihren Staatschefs gut vertreten sein. Und: Ukraines Präsident Wolodimir Selenski (47) ist ebenfalls wieder mit dabei!
65 Staatsoberhäupter kommen nach Davos
Nach der Einführung übernimmt WEF-Präsident Børge Brende (60). Er gibt gleich das diesjährige Motto bekannt: Spirit of Dialogue. Ziel sei, Felder für die Zusammenarbeit zu finden. «Wir müssen zusammenarbeiten, um Krisen zu bewältigen und Kriminalität zu bekämpfen», so Brende.
Nun aber zu den Gästen: 65 Staatsoberhäupter würden teilnehmen. Und 850 CEOs von Unternehmen. «6 von 7 Vertretern der G7-Staaten werden nach Davos reisen», so Brende. Heisst: Es werden namhafte Politiker ans WEF kommen. Und auch eine grössere Anzahl davon als 2025. Damals nahmen 60 Staatsoberhäupter am Weltwirtschaftsforum teil.
Die Pressekonferenz zur WEF-Gästeliste beginnt
Sheba Crocker, Managing Director des WEF, eröffnet die Pressekonferenz. Das Interesse ist gross. Laut ihr nehmen 200 Medienvertretende daran teil.
WEF enthüllt um 14.30 Uhr seine Gästeliste
Der wohl namhafteste Teilnehmer des diesjährigen World Economic Forums ist bereits bekannt: US-Präsident Donald Trump (79) wird nächste Woche nach Davos reisen.
Ab 14.30 Ihr geben die WEF-Organisatoren die weiteren prominenten Teilnehmer bekannt. Ist es dem Weltwirtschaftsforum gelungen, weitere mächtige Personen in die Bündner Bergen zu lotsen?
Einen Coup haben die Verantwortlichen des World Economic Forums (WEF) bereits gelandet: Schon seit Oktober 2025 ist klar, dass Donald Trump (79) ans diesjährige WEF kommen wird. Der US-Präsident wird kommende Woche der Publikumsmagnet in Davos GR sein. Nun lüften die Organisatoren um WEF-Präsident Børge Brende (60) das Geheimnis über die weiteren Hochkaräter, die am 56. Jahrestreffen der Reichen und Mächtigen teilnehmen werden.
Das WEF gibt ab 14.30 Uhr die Gästeliste für dieses Jahr bekannt. Blick berichtet live von der Medienkonferenz. Dann zeigt sich auch, wie gross die Anziehung des Weltwirtschaftsforums noch ist. In den letzten Jahren rang der Anlass um seine Bedeutung in einer immer nationalistischeren Welt.
Eine gewisse Strahlkraft hat das WEF aber immer noch – alleine schon wegen seiner Grösse: Insgesamt reisten letztes Jahr knapp 3000 Gäste aus 130 Ländern in die Schweiz. Darunter waren 60 Staatsoberhäupter und 900 CEOs. Total waren rund 1600 Wirtschaftsvertreter mit von der Partie.