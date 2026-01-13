65 Staatsoberhäupter kommen nach Davos

Nach der Einführung übernimmt WEF-Präsident Børge Brende (60). Er gibt gleich das diesjährige Motto bekannt: Spirit of Dialogue. Ziel sei, Felder für die Zusammenarbeit zu finden. «Wir müssen zusammenarbeiten, um Krisen zu bewältigen und Kriminalität zu bekämpfen», so Brende.

Nun aber zu den Gästen: 65 Staatsoberhäupter würden teilnehmen. Und 850 CEOs von Unternehmen. «6 von 7 Vertretern der G7-Staaten werden nach Davos reisen», so Brende. Heisst: Es werden namhafte Politiker ans WEF kommen. Und auch eine grössere Anzahl davon als 2025. Damals nahmen 60 Staatsoberhäupter am Weltwirtschaftsforum teil.