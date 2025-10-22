Donald Trump lädt sich selbst nach Davos ans WEF ein

Das Weltwirtschaftsforum hat einen ersten prominenten Gast: US-Präsident Donald Trump will nach Davos reisen. Brisant: Eine formelle Anfrage seitens WEF gab es gar nicht.

1/2 Donald Trump wird am WEF 2026 teilnehmen. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Eigentlich gibt das Weltwirtschaftsforum (WEF) erst einige Tage vor dem Treffen in Davos die offizielle Gästeliste bekannt. Ein prominenter Teilnehmer ist aber jetzt schon klar: Donald Trump (79), wie «CH Media» mit Berufung auf je eine Quelle aus dem Bundesratsumfeld und aus WEF-Kreisen berichtet. Das Brisante daran: Der US-Präsident hat sich selbst eingeladen – ohne formelle Anfrage der WEF-Organisatoren.

0:44 Trump jammert am WEF: «Europa behandelt USA ungerecht»

Für Trump wird es der insgesamt dritte Auftritt in den Bündner Bergen. Bereits 2018 und 2020 war er Gast am Stelldichein der globalen Wirtschaftselite. Bei der Ausgabe in diesem Jahr nahm der US-Präsident kurz nach seiner Vereidigung in Washington per Videoübertragung teil. Jetzt wird er irgendwann zwischen dem 19. und dem 23. Januar wieder direkt vor Ort zugegen sein.

