DE
FR
Abonnieren

Es gab keine offizielle Anfrage
Donald Trump lädt sich selbst nach Davos ans WEF ein

Das Weltwirtschaftsforum hat einen ersten prominenten Gast: US-Präsident Donald Trump will nach Davos reisen. Brisant: Eine formelle Anfrage seitens WEF gab es gar nicht.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Donald Trump wird am WEF 2026 teilnehmen.
Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael HotzRedaktor Wirtschaft

Eigentlich gibt das Weltwirtschaftsforum (WEF) erst einige Tage vor dem Treffen in Davos die offizielle Gästeliste bekannt. Ein prominenter Teilnehmer ist aber jetzt schon klar: Donald Trump (79), wie «CH Media» mit Berufung auf je eine Quelle aus dem Bundesratsumfeld und aus WEF-Kreisen berichtet. Das Brisante daran: Der US-Präsident hat sich selbst eingeladen – ohne formelle Anfrage der WEF-Organisatoren.

«Europa behandelt USA ungerecht»
0:44
Trump jammert am WEF:«Europa behandelt USA ungerecht»

Für Trump wird es der insgesamt dritte Auftritt in den Bündner Bergen. Bereits 2018 und 2020 war er Gast am Stelldichein der globalen Wirtschaftselite. Bei der Ausgabe in diesem Jahr nahm der US-Präsident kurz nach seiner Vereidigung in Washington per Videoübertragung teil. Jetzt wird er irgendwann zwischen dem 19. und dem 23. Januar wieder direkt vor Ort zugegen sein.

+++ Update folgt +++

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen