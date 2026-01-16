Donald Trump reist ans WEF nach Davos. Parmelin will dort mit den USA Gespräche führen, schliesslich muss der Zoll-Deal noch formell abgesichert werden.

Darum gehts Guy Parmelin will in Davos mit den USA verhandeln

Schweizer Produkte sollen US-Zölle von 39 auf 15 Prozent senken

WEF findet vom 19. bis 23. Januar 2026 statt

Bundespräsident Guy Parmelin (66, SVP) ist «bereit», in Davos mit den USA zu verhandeln. Die USA sind am WEF rund um Präsident Donald Trump (79) zahlreich vertreten. «Wenn die Amerikaner bereit sind, werden in Davos Gespräche stattfinden, und das kann sehr schnell gehen», sagte Parmelin diese Woche in einem Podcast von «Le Temps».

Bundesrat ist bereit

Der Bundesrat hat am Mittwoch das endgültige Verhandlungsmandat für die Zölle verabschiedet und ist somit parat, voranzugehen. Bern und Washington hatten sich im November nach zähen Diskussionen darauf geeinigt, die US-Zölle auf Schweizer Produkte von 39 auf 15 Prozent zu senken.

Bis zum 31. März muss noch ein formelles Abkommen geschlossen werden, um den Deal abzusichern. Parmelin wird beim WEF, das vom 19. bis 23. Januar stattfindet, von Aussenminister Ignazio Cassis, Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Verteidigungsminister Martin Pfister begleitet.