Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

«Und sie leben sehr lustig und guter Dinge, halten die Gemütlichkeit für ihre besondere Kunst, und wenn sie irgendwo hinkommen, wo man anderes Holz brennt, so kritisieren sie zuerst die dortige Gemütlichkeit und meinen, ihnen tue es doch niemand zuvor in dieser Hantierung.» So beschrieb Gottfried Keller vor anderthalb Jahrhunderten die «Leute von Seldwyla». Und natürlich meinte der Zürcher Schriftsteller damit seine helvetischen Landsleute.

Erfolgreich sind sie, die Eidgenossen, und zugleich Meister der Gemütlichkeit, des friedfertigen Miteinanders. Wohl kein Zufall, dass Keller seine Zeilen nur wenige Jahre nach dem Sonderbundskrieg verfasste. Nach diesem letzten Gefecht auf Schweizer Boden bringt heute kaum ein Begriff diese nationale Eigenheit besser auf den Punkt als – die Vernehmlassung.

Neue Gesetze werden nicht in einem zentralistischen Machtzirkel verordnet. Sie durchlaufen erst ein mühsames und umso solideres Vorverfahren, in dem alle wichtigen Kräfte ihren Standpunkt einbringen. Dank dieser ausgefeilten Konsensmentalität kommen die Dinge so langsam, aber stetig voran wie ein Gletscher. Doch sie hat einen eigenartigen Nebeneffekt. Das öffentliche Streiten wird zum Tabu und droht irgendwann verlernt zu werden. Die Menschen hier gehen freundlich bis distanziert miteinander um, zumal man sich im Kleinstaat mindestens zweimal im Leben begegnet. «Dörft ich na es Bier ha?», wagt der Eidgenosse die Bedienung zu fragen, während sein deutscher Nachbar preussisch-direkt klarmacht: «Ich krieg’ ein Bier.»

Beim Schweizer Fernsehen sind diese beiden Welten in einer Sendung aufeinandergeprallt, in der der Streit eigentlich zum Handwerk gehört. Im SRF-«Literaturclub» wird der Kritiker Philipp Tingler (56) künftig nicht mehr zu sehen sein. Nach aussen begründet das Medienhaus seinen Schritt mit den üblichen Wortwolken. Der Verdacht liegt nahe: Tingler eckt an. Tingler schiesst manchmal übers Ziel hinaus. Tingler polarisiert. Dem Roman «Königin der Nacht», mit dem Lukas Bärfuss (54) seiner Mutter ein Denkmal setzte, attestierte Tingler diesen Juni in der Sendung «mittleres ChatGPT-Niveau». Tatsächlich fallen die Meinungen zum Werk äusserst unterschiedlich aus. Die Breitseite gegen den Schweizer Büchnerpreisträger, der notabene selber zum Kritikergrüppchen des «Literaturclubs» gehört, sorgte für ein Raunen in der Kulturszene.

Eine polemische Schärfe, die an den legendären Marcel Reich-Ranicki im «Literarischen Quartett» im ZDF erinnert, scheint am Leutschenbach zu stören. Die Sehnsucht nach Harmonie zeigt sich auch anderswo. Der scheidende «Arena»-Moderator Sandro Brotz (57) sah sich gezwungen, seiner Sendung die Zähne zu ziehen. Aus dem politischen Gladiatorenkampf, den sich zu Filippo Leuteneggers Zeiten Christoph Blocher und Peter Bodenmann lieferten, wurde ein gesprächstherapeutisches Jekami im Halbkreis. Und 2020 ersetzte die TV-Führung den bissigen Roger Schawinski (81) durch den netten Urs Gredig (56).

Susanne Wille (52) verkörpert diesen helvetischen Drang zur Eintracht wie kaum jemand sonst. Die gewiefte SRG-Generaldirektorin bewegt sich auf dem diplomatischen Parkett zwischen Publikum, Verlegern, den bürgerlichen Parlamentariern und dem Bundesrat.

Die Schweiz ist nicht das Land der wortreichen Debatten, wie sie im britischen House of Commons, im US-Kongress oder im deutschen Bundestag ausgefochten werden. Die Schweiz ist das Land des leisen, geschmeidigen Lobbyings. Nirgends werden Interessen charmanter vertreten als in der Schweiz, diesem politischen Biotop mit grösstmöglicher Artenvielfalt auf kleinstem Raum. Da liegen Polterer und Unruhestifter wie Tingler quer in der Landschaft. Lieber ist man «lustig und guter Dinge» und zelebriert die Gemütlichkeit, wie Gottfried Keller schon wusste.