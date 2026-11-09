Synchronisations-Ärger beim Schweizer «Tatort»

Der Zürcher «Tatort» sorgt für Diskussionen: Wegen der Synchronisation wechselten einige Zuschauer den Sender. Blick hat bei SRF nachgefragt.

Darum gehts Beim Zürcher «Tatort» störte viele der asynchrone Ton

SRF: Er wurde auf Hochdeutsch gedreht, Mundart kam später

Der Versuch wird geprüft; deutsche Quoten top, Schweizer offen

Fynn Müller People-Redaktor

Wer am Sonntag den Zürcher «Tatort» in der Mundartfassung schaute, stutzte: Der Ton wirkte unnatürlich und nicht synchron. Die Lippen der Schauspieler bewegten sich, doch die Stimmen schienen ihnen hinterherzuhinken. Mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer wechselten zur hochdeutschen Fassung auf ARD.

Ein Blick in die Kommentarspalten zeigt, dass das Sprachenwirrwarr offenbar viele Schweizer «Tatort»-Fans verärgerte. Sie vermuteten, dass das Original auf Hochdeutsch gedreht und nachträglich fürs Schweizer Publikum synchronisiert wurde.

Zuschauer lagen richtig

Blick will es genau wissen und hat bei SRF nachgefragt. Die Antwort von Mediensprecherin Nadine Gliesche bestätigt den Verdacht. Zuerst erklärt sie, warum es überhaupt zwei Fassungen gibt: «Die Schweizer ‹Tatort›-Folgen werden sowohl für das Schweizer Publikum als auch für Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland und Österreich produziert. Deshalb gibt es jede Schweizer ‹Tatort›-Folge in einer Schweizerdeutsch- und einer hochdeutschen Fassung.»

Beim neuen Zürcher «Tatort» lief es diesmal aber anders als sonst. Gliesche: «Bei ‹Frei wie ein Adler› wurde die Folge im Rahmen eines Pilotversuches in Hochdeutsch gedreht. Für die Ausstrahlung auf SRF wurde anschliessend eine Schweizerdeutsch-Fassung erstellt.»

Ein Experiment also, das bei manchen Zuschauern nicht ankam. Ob es eine Wiederholung gibt, ist offen. «Die Erfahrungen aus dieser Produktion fliessen in die laufende Beurteilung künftiger Produktionen ein.»

Zürcher «Tatort» spaltet die Fans

Neben dem Synchronisations-Ärger erntet der «Tatort» vor allem in Deutschland Hohn für Drehbuch und Nebenhandlung. «Mochte Tatort aus der Schweiz noch nie, aber der heutige Film hat das Niveau bei Weitem noch unterboten und war somit ein einziger Fiebertraum», so stellvertretend eine Zuschauerstimme aus den sozialen Netzwerken. In der Schweiz dagegen fiel das Echo auf den Film sehr positiv aus – sowohl in Rezensionen der Presse als auch beim Publikum.

Auch die Einschaltquoten sprechen für den Zürcher «Tatort»: In Deutschland waren die Zahlen überragend. Fabienne Andreoli, Leiterin «Tatort» Schweiz sagt gegenüber Blick: «Die aussergewöhnlich starke Resonanz in der Schweiz und in Deutschland freut mich sehr. Dass ein Film mit einem so besonderen Ensemble und einer inklusiven Erzählperspektive ein Millionenpublikum erreicht, ist alles andere als selbstverständlich. Umso schöner ist es zu sehen, dass sich so viele Menschen, insbesondere auch junge Zuschauerinnen und Zuschauer, auf diese Geschichte eingelassen haben. Der Erfolg in beiden Ländern zeigt eindrücklich, dass neue Perspektiven und starke Geschichten längst in der Mitte des Publikums angekommen sind. Dieser Erfolg gehört dem gesamten Team vor und hinter der Kamera und bestärkt uns darin, weiterhin mutige und relevante Geschichten zu erzählen.»