Ein Mordfall, ein Verdächtiger mit Trisomie 21 und verschwundenes Müesli: Der Zürcher «Tatort» wollte berühren, erntet online aber vor allem Hohn für Drehbuch und Nebenhandlung.

Darum gehts Im Zürcher «Tatort» wird Jakob mit Trisomie 21 zunächst des Mordes an Sophia Cancellara verdächtigt

Viele Reaktionen auf X kritisieren Drehbuch und Müesli-Nebenhandlung um Kriminaltechniker Noah

Einige Nutzer loben die Folge als berührend, andere finden den Müesli-Plot amüsant und gelungen

Silja Anders Redaktorin People

Am 8. November lief die neueste Ausgabe des Zürcher «Tatort» über die Mattscheibe. Im Zentrum der Folge steht Jakob, ein Mann mit Trisomie 21, gespielt von Benjamin Raue (24). Dieser wird zunächst verdächtigt, die Inhaberin einer chemischen Reinigung, Sophia Cancellara, gespielt von Jeanne Devos, ermordet zu haben.

Der «Tatort» spielt mit Vorurteilen gegenüber Personen mit Trisomie 21. Die Entwicklung der herzerwärmenden Beziehung zwischen dem jungen Jakob und einem einst gewalttätigen Rocker soll das Publikum in ihren Bann ziehen. Doch die Reaktionen auf Social Media – vor allem von Usern aus Deutschland – fallen anders aus als erwünscht. Schuld daran ist für viele das Drehbuch – und ein Drama um Müesli.

«Traumschiffniveau»

«Dieser Noah ist wohl die Quoten-Nervensäge in diesem Team und sein Müsli der ‹Running Gag›. Unglaublich», schreibt eine Nutzerin auf der Plattform X. Gemeint ist Kriminaltechniker Noah Löwenherz, dessen Müesli regelmässig aus dem Büro-Kühlschrank verschwindet. Weil er sich wiederholt darüber aufregt, behandeln die Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott den Fall mit derselben Ernsthaftigkeit wie einen echten Kriminalfall und lösen so das Rätsel des gestohlenen Müeslis. Die Nebenhandlung wird für viele Zuschauer zur Lachnummer – und das nicht im positiven Sinne. «Der Müsli-Plot hat Traumschiffniveau», findet ein anderer Nutzer.

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Doch auch sonst kritisieren viele den neuesten Zürcher «Tatort». «Was für eine verschissene Tatortstory. Täter wird nächstes Mal vom Regisseur gewürfelt», beschwert sich ein Zuschauer in den sozialen Medien. Ein anderer findet den «Tatort» besonders unrealistisch, nicht jedoch wegen der Handlung, sondern wegen der angezeigten Benzinpreise: «Benzin für 1.80 – sicher doch.» Ein weiterer User findet noch deutlichere Worte: «Mochte Tatort aus der Schweiz noch nie, aber der heutige Film hat das Niveau bei Weitem noch unterboten und war somit ein einziger Fiebertraum. Was für eine gequirlte Sch...».

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Nicht alle Reaktionen sind negativ

Es gibt allerdings auch durchaus positive Reaktionen auf den neuesten «Tatort». Nutzer loben das Drehbuch, finden die Nebenhandlung mit dem Müesli amüsant und die Story zum Teil sehr berührend.