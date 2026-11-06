50 Franken Gage, zwei Stunden Dreh – und dann fliegt die Schweizer Millionärin Irina Beller einfach aus dem Kult-Krimi «Tatort» heraus. Doch das ist nur die halbe Geschichte.

Darum gehts Irina Beller und Thomas Dürr standen für den Zürcher «Tatort» vor der Kamera

Nun sei die Szene mit ihr und ihrem Lebenspartner herausgeschnitten worden, empört sie sich gegenüber Blick

Die SRF-Medienstelle sagt, sie seien nicht im Drehbuch gestanden, bei Statisten könne es passieren, dass sie es nicht in den Film schaffen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es hätte ihr grosser Auftritt im Zürcher Krimi «Tatort» werden sollen. Doch nun erlebt Society-Lady Irina Beller (54) eine filmreife Überraschung: Sie und ihr Lebenspartner, Eventkönig Thomas Dürr (59), seien «einfach herausgeschnitten worden, ohne uns etwas zu sagen», empört sie sich gegenüber Blick.

Den Grund kann sie sich nur zusammenreimen: «Weil ich vor über einem Jahr Bilder vom Dreh gepostet habe und der Blick eine Geschichte dazu gemacht hat. Das hat die Produktion aber gewusst und akzeptiert. Viel später hiess es plötzlich, ich hätte das nicht machen dürfen.»

Sie spielte sich selbst

Die Zürcher Society-Lady findet das lächerlich. «Meine Güte! Wir machen hier Showbiz und keinen historischen Film. Das ist sowas von kleinlich.» Dabei hatte Beller Spass am Auftritt. Gemeinsam mit ihrem Liebsten spielten sie sich selbst. Sie sollte als Passantin durchs Bild laufen, ihm dabei viel erzählen und gestikulieren.

Rund 40 Mal wurde dieselbe Szene aus verschiedenen Kamerawinkeln wiederholt. Auch ihr Outfit, das zunächst als zu sexy bezeichnet worden war, behielt sie an. Die Teilnahme kam ganz spontan:

«Sie haben mich angesprochen, als ich beim Dreh vorbeiging, ob ich mitmachen wollte. Da man mich im Zusammenhang mit dem Globus-Eklat und einem Polizeieinsatz eh kannte, hat das super gepasst.»

Das sagt SRF

Die Folge, die ursprünglich für Anfang 2027 geplant war, habe ihr Lebenspartner kürzlich gesehen. «Die Szene mit uns haben sie neu aufgenommen mit einem anderen Paar. Absurd, so viel Aufwand und zusätzliche Kosten.» Gemäss Recherchen und SRF-Bestätigung handelt es sich dabei um die Zürcher «Tatort»- Folge «Könige der Nacht», die am 3. Mai ausgestrahlt wurde, und nicht um die aktuelle, die am Sonntag, 8. November zu sehen sein wird.

Doch Trübsal blasen? Nicht mit Irina Beller. «Ich lebe auch ohne den ‹Tatort› hervorragend.» Und einen kleinen Seitenhieb kann sie sich zum Schluss nicht verkneifen: Vielleicht, so mutmasst sie, habe sie den beiden Ermittlerinnen schlicht die Show gestohlen.

Auf Blick-Anfrage sagt die SRF-Medienstelle: «Irina Beller und Thomas Dürr waren im Rahmen eines Statisteneinsatzes vor Ort dabei. Statistinnen und Statisten haben keine Gewähr, in der finalen Fassung eines Films zu erscheinen. Im Verlauf des Schnitts werden Szenen und Einstellungen regelmässig aus dramaturgischen oder künstlerischen Gründen angepasst oder weggelassen. Die Entscheidung darüber erfolgt im Rahmen des üblichen kreativen Prozesses der Regie und Filmproduktion.»