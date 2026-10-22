Knallige Farben, knappe Kostüme und jede Menge Herzklopfen: Gregory Knie lädt zur Premiere seiner legendären Erotikshow «Ohlala». Neben zwei Liebes-Premieren sorgen intime Geständnisse für Verlegenheit bei den prominenten Gästen.

Darum gehts Gregory Knie erschien mit Gema Noa zur «Ohlala»-Premiere; sie sind seit rund einem Jahr ein Paar

Dave Dollé zeigte erstmals Partnerin Barbara; auch VIP-Gäste sprachen offen über Erotik und Sex

Die Show «The Popcorn Party» verbindet neu Pop-Art, Artistik, Choreografien, Beats und Humor

Toni Rajic

Blitzlichtgewitter schon vor dem Einlass ins Chapiteau: Zirkusproduzent Gregory Knie (47) strahlt über das ganze Gesicht. Hand in Hand und sichtlich verliebt schreitet er mit dem kubanisch-spanischen Model Gema Noa (26) durch das Vorzelt. «Wir sind seit rund einem Jahr ein Paar», verrät Knie.

Eine echte Überraschung, schliesslich verkündete er 2023 noch stolz seine Verlobung mit der Österreicherin Céline Victor (33). Angesprochen auf den Beziehungswechsel winkt er entspannt ab und blickt lieber nach vorn: «Mir geht es darum, bei den Besucherinnen und Besuchern Glücksgefühle hervorzurufen – mindestens so viele, wie ich sie derzeit selbst spüren darf.»

Auch Dave Dollé präsentiert neue Liebe

Als Gastgeber ist er an diesem Premierenabend jedoch nicht der Einzige im Liebesrausch: Auch Fitness-Ikone Dave Dollé (55) zieht alle Blicke auf sich. An seiner Seite zeigt sich erstmals Barbara. «Meine neue Partnerin», bestätigt er. Privates bleibt zwar weitgehend geheim, doch wer den Turteltauben zusieht, spürt die Leidenschaft sofort. Angesprochen auf das Motto des Abends gerät Dollé ins Schwärmen: «Erotik ist grenzenlos. Sie geht von kleinen Gesten über die Kleidung bis hin zu Berührungen – es ist einfach ein Gefühl purer Spannung.»

Die Entladung folgt sogleich in der Manege. Mit der diesjährigen Inszenierung «The Popcorn Party» erfindet sich die Kult-Show in diesem Jahr neu, ohne seiner frivolen DNA untreu zu werden: «POP» steht für knallbunte Pop-Art, schrille Comic-Elemente und visuelle «Boom!»-Momente. «POPCORN» liefert das pure Entertainment – spektakuläre Spitzenartistik trifft auf sinnliche Choreografien, mitreissende Beats und eine Prise schrägen Humor.

«Meine Brüste stehen immer noch nach oben»

Inspiriert von der prickelnden Atmosphäre nehmen auch die VIP-Gäste kein Blatt vor den Mund. Schlangenfrau Nina Burri (47) und Ehemann Marco Desimoni (45) scherzen über ihr Rezept für das Liebesleben: «Mit Dessous», sagt die Kontorsionistin lachend, «doch leider bin ich auf den Stoff allergisch!» Ihr Gatte kontert spitzbübisch: «Macht nichts, ein Grund mehr, um dir alles möglichst rasch vom Leib zu reissen.»

Selbstbewusst wie eh und je präsentiert sich auch Jetset-Lady Irina Beller (52): «Ich bin der Inbegriff von Erotik! Man schaue mich nur an – meine Brüste stehen immer noch nach oben.» Ihr Partner Thomas Dürr (59) pflichtet sofort bei: «Das stimmt! Du verkörperst Erotik durch und durch!»

Zamboni mittendrin bei Sexparty mit 50 Personen

Richtig heiss wird es schliesslich bei den Geständnissen aus der Vergangenheit. Modedesigner Yannik Zamboni (38) plaudert ungeniert aus dem Nähkästchen: «Mein wildestes Erlebnis hatte ich in Barcelona. Das war eine Sexparty in einem privaten Apartment mit rund 50 Menschen. Da ging es extrem wild zu und her.»

Und auch Influencer Steven Epprecht (34) gibt mit einem Augenzwinkern zu, im Schlafzimmer gerne zu teilen: Er gesteht, bereits mit mehr als einer Person gleichzeitig Liebe gemacht zu haben – «die genaue Anzahl behalte ich aber für mich.»

«Ohlala» läuft bis zum 8. November 2026 in Kloten ZH. Tickets gibts bei Ticketcorner.