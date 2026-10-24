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TOI Deeptalk mit Irina Beller
2:48
Mit 54 will sie sich ausziehen:1000 deutsche Männer wollen Irina Beller im «Playboy» sehen

Irina Beller will ins Männermagazin
Jetzt spricht der «Playboy»-Chef

Society-Lady Irina Beller weiss, dass ihre erotischen Bilder für Aufsehen sorgen. Auf Instagram hat sie 235'000 Follower. Doch sie will in ein Männermagazin.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Irina Beller zeigt sich gerne erotisch.
Foto: www.gerryebner.com

Darum gehts

  • Schweizer Society-Lady Irina Beller will in den «Playboy»
  • Über tausend ihrer männlichen Fans aus Deutschland wollen das auch
  • «Playboy»-Chefredaktor spricht im Blick über Irina Bellers Chancen
Flavia Schlittler Ringier Verlag
Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin

«Es wäre ein Traum, mich für den ‹Playboy› auszuziehen, aber leider haben die mich noch nicht bemerkt», sagte sie kürzlich gegenüber der deutschen «Bild». Seit dem Artikel haben sich laut Irina Beller (54) über 1000 Männer aus Deutschland bei ihr gemeldet. Sie wollen die Multimillionärin im Männermagazin sehen, wie sie im neuen Video-Podcast «G&G Deeptalk» von Blick erzählt.

Irina Beller selbst macht aus ihrer Lust an der Aufmerksamkeit kein Geheimnis. Zu ihren freizügigen Bildern sagt sie: «Ich kann mir erlauben, so etwas zu machen. Irgendwann kann ich es nicht mehr. Solange die Klicks kommen und die Menschen Freude haben, warum nicht? Vor allem die Männer haben Freude.» Blick hat nachgehakt, wie ihre Chancen stehen, sich für das Hochglanzmagazin auszuziehen.

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Schon mal qualifiziert

Florian Boitin (59), Chefredaktor des deutschen «Playboy», sagt: «Frau Beller ist mir bisher nicht persönlich bekannt. Wenn man beispielsweise aber ihrem Instagram-Profil folgt, kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass Frau Beller mit Nacktheit kein Problem hat – was sie grundsätzlich natürlich schon mal für den ‹Playboy› qualifiziert», sagt er und ergänzt:

«Und dass Frau Beller von einer Veröffentlichung im erfolgreichsten Lifestyle-Magazin für Männer träumt, überrascht mich nicht – zierten doch bereits eine ganze Reihe an aussergewöhnlichen weiblichen Persönlichkeiten das ‹Playboy›-Cover. Auch wenn aktuell unsere Planungen in eine andere Richtung gehen, will ich gar nicht grundsätzlich ausschliessen, dass sich Frau Beller einmal in diese Liste einreiht.»

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