Dieser Transfer ist perfekt! Blick-Moderator Benjamin Fisch übernimmt per Februar 2027 die SRF-Politsendung «Arena». Sein Vorgänger Sandro Brotz wechselt zeitgleich zu Blick.

Darum gehts Benjamin Fisch übernimmt im Februar 2027 die Moderation der SRF-Politsendung «Arena»

Fisch kam 2019 zu Blick TV und moderiert politische Formate wie die Elefantenrunde bei Wahlen

Sandro Brotz wechselt zeitgleich zu Blick und lanciert dort neu einen eigenen Video-Podcast

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Jetzt ist klar, wer die Nachfolge von «Arena»-Moderator Sandro Brotz (57) antritt. Benjamin Fisch (30) übernimmt nächstes Jahr die Moderation der politischen Diskussionssendung bei SRF.

Fisch kam 2019 als Mitglied des Gründungsteams von Blick TV zu Ringier und arbeitete als Videojournalist und Moderator. Zu seinen Schwerpunkten zählt die politische Berichterstattung: Er moderiert regelmässig die Blick-Elefantenrunde an Abstimmungs- und Wahlsonntagen und spricht im Format «Beni da richtig?» mit Exponentinnen und Exponenten der Schweizer Politik. Daneben realisierte er Reportagen und investigative Recherchen, darunter die «Undercover»-Staffel über Drogenkonsum in Schweizer Fussballstadien.

Politische Themen der jüngeren Zielgruppe näherbringen

«Mit Benjamin Fisch gewinnt die ‹Arena› und SRF einen enorm talentierten, politisch versierten Moderator für eines der wichtigsten politischen Diskussionsformate der Deutschschweiz. Er bringt alles mit, was es braucht, um relevante politische Themen einem breiten Publikum und insbesondere auch jüngeren Zielgruppen näherzubringen», sagt Ursula Gabathuler, Co-Leiterin Information bei SRF.

Auch Fisch freut sich auf die neue Herausforderung: «Die ‹Arena› ist lebendig, kontrovers und direkt. Genau das fasziniert mich an dieser traditionsreichen Sendung. Der neuen Aufgabe begegne ich mit Respekt und grosser Vorfreude. Gemeinsam mit der Redaktion möchte ich Debatten ermöglichen, die Substanz haben, fair geführt werden und für Gesprächsstoff sorgen.»

Sandro Brotz mit Video-Podcast bei Blick

Während Blick-Fisch nächstes Jahr an den Leutschenbach zieht, kommt sein «Arena»-Vorgänger an die Dufourstrasse. Sandro Brotz wird bei Blick seinen eigenen Video-Podcast lancieren.