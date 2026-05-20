Welche Lotto-Zahlen bringen am meisten Glück? Eine Analyse von 20 Jahren Swiss-Lotto zeigt: Die Zahl 36 wurde 312-mal gezogen – deutlich häufiger als die seltene 27.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Lotto-Daten zeigen: Zahl 36 wurde seit 2007 am häufigsten gezogen

27 Prozentpunkte Unterschied zwischen häufigster und seltenster Lotto-Zahl in 19 Jahren

Viele Spieler tippen Geburtstage oder Jahrestage

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Die Zahl 36 wurde seit 2007 insgesamt 312-mal gezogen – und ist damit die «heisseste» Zahl in der Schweizer Lotterie. Am anderen Ende des Spektrums liegt die Zahl 27, die lediglich 246 Ziehungen verzeichnet. Sie bildet damit das Schlusslicht. Zwischen der häufigsten und der seltensten Zahl ergibt sich damit ein Unterschied von rund 27 Prozentpunkten, obwohl jede Ziehung zufällig ist und jede Zahl die gleiche mathematische Wahrscheinlichkeit hat, gezogen zu werden.

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Neben den Einzelauswertungen beleuchtet die Analyse von Casino.guru zum Swiss Lotto 6 aus 42 auch typische Strategien bei der Zahlenauswahl. Grundlage der Auswertung sind Ziehungsdaten aus fast 20 Jahren. Besonders verbreitet sind sogenannte «Geburtstagszahlen» zwischen 1 und 31 sowie alternative Muster zur Vermeidung häufiger Kombinationen.

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Die «Trendzahlen-Strategie» oder «Geburtstage-Strategie»

Wer sich an bisherigen Ziehungen orientieren möchte, könnte auf die am häufigsten gezogenen Zahlen setzen. Die 36 führt die Statistik mit 312 Ziehungen seit 2007 an. Dahinter folgen die 5 mit 306 Ziehungen und die 40 mit 305 Ziehungen.

Viele Spieler tippen Geburtstage oder Jahrestage und wählen deshalb oft Zahlen zwischen 1 und 31. Um einen möglichen Jackpot nicht teilen zu müssen, setzen manche bewusst auf höhere Zahlen. Diese Zahlen gehören nicht nur zu den häufigsten im Swiss Lotto, sondern liegen auch ausserhalb des typischen Geburtstagsbereichs. Die 35 und die 37 wurden jeweils 290-mal gezogen.



